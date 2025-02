"No quiero volver al kirchnerismo y esa es mi principal coincidencia con LLA"

A medida que se asoma el panorama electoral las preguntas sobre la posibilidad de una alianza entre el oficialismo nacional, La Libertad Avanza, y el porteño, el PRO, redundan en si será algo asequible o una quimera. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, afirma que no hay que descartar escenarios, pero que lo realmente importante es cuántos diputados y senadores ingresan al Congreso y en las respectivas provincias. "Eso se puede lograr juntos o separados", afirmó, en exclusiva a El Cronista.

Con Mauricio Macri mirando el tablero electoral desde un plano cenital, Jorge anunció que su campaña estará liderada por la diputada nacional María Eugenia Vidal. Afirma que es quien mejor interpreta al electorado PRO y a él mismo. "No hace falta romper el Estado", indica. Los lineamientos discursivos para la campaña porteña que se viene todavía están en elaboración, pero está lejos del purismo libertario que pregonan desde la Casa Rosada.

-¿Cómo percibe el escenario electoral en la Ciudad? ¿Tiene los números para suspender las PASO?

-Yo le pedí a la Legislatura la suspensión de las Primarias porque me parece innecesario gastar esa plata en un año electoral. Está en estudio un pedido extra para cambiar la fecha de las generales, pero todo eso se va a evaluar en unos días. Creo que va a ser una elección muy competitiva para todos y una gran oportunidad para discutir una agenda porteña.

-¿Qué temas se pueden desprender de lo nacional?

-Hay muchos temas de autonomía para repasar y discutir. Tenemos la necesidad del traspaso del Puerto de Buenos Aires. También está la autonomía y creación del Fuero Laboral de la Ciudad de Buenos Aires y que se resuelva por completo el tema de la coparticipación que todavía Nación no nos pagó.

-En las elecciones porteñas van a competir separados de La Libertad Avanza, ¿esto puede impactar mucho en la relación con el Gobierno Nacional?

-En realidad, no es cierto. Los frentes todavía no se cerraron ni se abrieron. Pero yo espero que no influya. Me parece que en muchas provincias va a haber un armado distinto provincial a lo que tal vez después sea un armado nacional. Eso no debería interferir en los grandes temas nacionales.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. (El Cronista/Antonio Pinta)

-¿Y cómo es su relación hoy en día con el Presidente y su partido?

-En el primer año hubo cosas que se pudieron hacer y otras que no. Yo pondero las cosas que se hicieron. En julio del año pasado el Gobierno cumplió con la cautelar de la Corte Suprema por la Coparticipación. Trabajamos en las vacunaciones, en temas educativos y acordamos transferir las 31 líneas de colectivo de la Ciudad, algo que no ocurrió ni siquiera cuando Mauricio era presidente y Horacio jefe de Gobierno. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en la creación de un Servicio Penitenciario de la Ciudad. La coordinación existe, pero tenemos cosas en disputa todavía. Y es natural que pase.

-Pero pareciera que hay un encono con su gestión de parte de un sector de La Libertad Avanza...

-Y yo no voy a escalar esa discusión. Cuando el PRO y La Libertad Avanza se pusieron de acuerdo hicieron grandes cosas juntos. Para mí hay que seguir en ese sentido. Los piquetes son una demostración de eso, el 90% los evitamos nosotros, porque no son grandes marchas que involucran a las fuerzas federales. El año pasado hicimos un recorte de gastos de más de $ 500.000 millones, sostuvimos el equilibrio fiscal y tuvimos 20% más de atención en salud y 25% más de intervenciones quirúrgicas en el sistema público. Todo eso con una economía que cayó 16-18%. O sea, reduje gasto, aumenté prestaciones y mantuve equilibrio bajando deuda. Eso es una administración eficiente y seria. Nadie tiene que negar los méritos del otro. Reconozco los de los demás, pero quiero que reconozcan los míos.

-¿Qué lo acerca con Milei y con quién confronta el PRO hoy día entonces?

-Naturalmente con el kirchnerismo. Es un lugar al que yo no quiero volver, y eso es mi principal coincidencia con La Libertad Avanza. ¿Qué me une a mí profundamente con la visión del Presidente? El equilibrio fiscal, entender que la ley de gravedad en la economía existe, que tenés que darle libertad a los privados para que emprendan y que no podemos volver al populismo. Después podemos tener algunas otras diferencias, pero las coincidencias son centrales. El pasado lo encarnan los kirchneristas y particularmente Axel Kicillof que, por ejemplo, cree que está bien que el delincuente esté libre y se olvidan de las víctimas reales que son las que sufren la delincuencia.

-¿Por qué hay tanta disparidad en las cifras de inseguridad entre Ciudad y Provincia?

-Por inversión, presencia policial y tecnología. Aunque la principal razón es decisión política. El policía tiene que saber que tiene un respaldo político. No creo que haya una correlación entre pobreza y delito, está más vinculado al avance de las bandas organizadas y del narcotráfico. Y la Provincia de Buenos Aires tiene una ausencia de política de seguridad. No sé siquiera si sabe verbalizar esa palabra. Nosotros tenemos que establecer casi una frontera de control a un conurbano que está descontrolado.

-¿En qué anuncios se enfoca para los próximos meses?

-Lo de los próximos meses me lo reservo para la campaña. Pero estamos con 627 obras en escuelas, 300 en ejecución en el verano y 90 obras más en salud. En esos rubros y en seguridad tenemos inversión récord en la Ciudad. Este jueves anunciamos la asistencia económica para las familias de policías que murieron en actos de servicio y una inversión de más de $85 mil millones para fortalecer la seguridad. Tenemos planeados cuatro de salud exclusivos para los porteños que va a descomprimir la demanda espontánea en los hospitales. En educación vamos a crear los Centros TUMO, que tiene un enfoque importante para la formación tecnológica, en programación y robótica.

-¿Mauricio Macri sigue estando predispuesto para acercar posiciones con Milei?

-Por supuesto. Los acuerdos empiezan por acuerdos de ideas y Mauricio invitó al Gobierno a integrar una mesa para ver en qué cosas coincidimos. Un acuerdo electoral es el final de la historia, no es el principio, porque si no lo único que te importa es el lugar en una lista. Cuando se creó Cambiemos se trabajó varios meses en coincidir en un programa. Eso puede terminar en un acuerdo electoral o no. Pero estas actitudes sirven para que la gente sepa que si ambas fuerzas entran al Congreso las leyes las vamos a trabajar juntos. Eso le da tranquilidad al mercado y a la sociedad en general.

-La elección legislativa te permite estar más suelto si no se consigue una alianza...

-Por supuesto. Si esto fuera el 27, yo te diría que sí o sí tenemos que encontrar casi como dé lugar un acuerdo para ganar la provincia de Buenos Aires, porque lo que está en disputa es el asiento de Kicillof. Hoy no está en pugna eso sino cuántos diputados ingresan al Congreso o a los provinciales con las mismas ideas. Y eso se puede lograr en una lista de acuerdos o separado.

-¿Cómo es el seguimiento que hace Mauricio en el PRO?

-Lo veo ocupado, interesado... ha manifestado sus acuerdos y sus diferencias. Le pareció bien la baja de retenciones al campo, más allá que por ahí para el campo no sean suficientes, pero es un buen gesto. Y ha manifestado otras preocupaciones. Me parece que tiene el rol de alguien que quiere que al gobierno le vaya bien, pero que no cree que haya que aplaudir todas.

-¿Por qué eligió a María Eugenia Vidal como jefa de campaña?

-Porque conoce mucho esta ciudad, porque ocupó roles desde ministra a vicejefa y fue una de nuestras principales candidatas en la última elección. Tengo una muy buena relación con ella. Me entiende y representa al electorado del PRO. Tiene esa pasión por la gestión, pero también entiende que la política de cuidado que tiene que tener el Estado, y por cuidado hablo de la seguridad a las políticas más de cuidado directo. Para todo hay que tener un equilibrio razonable.

-¿Horacio Rodríguez Larreta está en las conversaciones? ¿Lo ve como candidato a senador?

-Estamos hablando con él porque tiene mucho para contar. Podría ser candidato, pero nunca me manifestó esa voluntad ni lo hablamos. María Eugenia y Mauricio también son figuras muy relevantes. Puede haber candidatos más jóvenes en la lista de Diputados. Para cada boleta vamos a necesitar nombres muy relevantes.

-¿Es verdad que sonaban Laura Alonso o Fernán Quirós para la Legislatura porteña?

-Querés que te cuente cosas que no te voy a contar. Todos esos nombres son importantes. Waldo Wolff es otro ministro muy valioso. También hay gente que no está en el Gabinete y que puede ser candidata. El PRO necesita mostrar algunas caras nuevas y algo de renovación.

-¿La incorporación de Diego Santilli a su mesa porteña quedó trunca o sigue en pie?

-Es que consulto muchas cosas con Diego. Es útil tenerlo cerca porque trabaja mucho por la búsqueda de un acuerdo con La Libertad Avanza. Es bueno tener gente que crea en eso y que esté en mi entorno. Tanto María Eugenia, Horacio y él son fuente de consulta permanente hasta para cuestiones de política pública.