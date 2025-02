Horacio Rodríguez Larreta criticó duramente al PRO y anunció que será candidato: "La Ciudad no está bien"

Horacio Rodríguez Larreta, exjefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, anunció este martes a través de un extenso hilo en Twitter que será candidato en las próximas elecciones legislativas de este año. Con un mensaje cargado de críticas hacia el PRO y el actual jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, Larreta aseguró que la ciudad "ya no es lo que era" y que es necesario "recuperar Buenos Aires".

En su publicación, Larreta describió sus recorridas por los barrios de la capital y afirmó que los vecinos le transmiten que "la ciudad no está bien". "Buenos Aires ya no es lo que era. Es hora de decirlo y de aceptarlo", escribió. El exmandatario señaló que los logros de su gestión se están diluyendo: "La ciudad está sucia, sin mantenimiento, volvieron los baches, no se hacen obras y no hay respuestas a los vecinos". Además, criticó la inseguridad y mencionó que "los presos por delitos federales se escapan de las comisarías".

Larreta no ahorró críticas hacia el PRO, partido del cual fue uno de los fundadores. "El PRO ha perdido su identidad. El día que perdés tu identidad, lo perdiste todo", expresó. También se refirió a su desacuerdo con la conducción actual del partido y su acercamiento a Javier Milei: "Estuve y estoy en contra de entregar el PRO a Milei, lo dije desde el primer día".

El exjefe de Gobierno defendió su gestión y recordó que durante sus ocho años al frente de la ciudad logró "superávit, pero con servicios de calidad para todos los porteños". Además, aseguró que está convencido de que "juntos podemos recuperar Buenos Aires" y mencionó proyectos como la expansión del subte y el viaducto del Sarmiento.

Larreta anunció que participará en las elecciones de este año junto a un "gran equipo" y se mostró dispuesto a asumir un rol legislativo. "Yo voy a estar, como legislador, como diputado o como senador, para debatir la ciudad que nos merecemos", afirmó.

Larreta cerró su mensaje destacando su compromiso con la ciudad: "Nuestro compromiso es el de siempre: queremos ayudar a que los porteños vivamos mejor". Su anuncio marca el inicio de una nueva etapa política, en la que buscará reposicionarse como una figura clave en la oposición y recuperar el rumbo del PRO.