El exsecretario de Agricultura habló de su despido y dejó una advertencia por la liquidación del campo: "No venden por..."

El Gobierno de Javier Milei le pidió la renuncia el miércoles al secretario de Bioeconomía (ex Ministerio de Agricultura), Fernando Vilella , luego de siete meses de haber asumido en el cargo.

Vilella, el último expulsado del Gobierno (ya son 34), rompió el silencio y negó haber querido irse luego de que el vocero presidencial Manuel Adorni informara que no había cumplido con las metas en su rol como funcionario.

" Me gustaría saber cuáles son las metas que no cumplimos ", indicó esta mañana en una entrevista con Radio Mitre.

"Dentro de los límites que teníamos, hemos avanzado, hemos desregulado infinidad de situaciones, hemos abierto mercados y hemos generado proyectos que estaban esperando al momento en que saliera la ley bases", se explayó.

"No es mi decisión, habrá que preguntarles a los que tomaron la decisión por qué lo hicieron", afirmó Vilella.



El exfuncionario aclaró que lo echaron de su cargo, pese al comunicado que decía que había renunciado, y que en el Gobierno optaron por retroceder en determinadas cuestiones vinculadas a la Secretaría de Bioeconomía.

"Algunos entendieron que, quizás a partir de mala información o no entender la lectura del mundo del futuro, había que retroceder conceptualmente, volver a una Secretaría de Agricultura que es solo una parte importante del futuro, disminuir las capacidades que la Argentina tiene para ingresar al mundo con productos con más valor y una formulación que los consumidores requieren", comentó.



Vilella, que será reemplazado por su número dos, Sergio Iraeta, aseguró que un cambio de nombres no va a acelerar las liquidaciones del campo cuando hay "una expectativa de una posible devaluación" o de "un anuncio de acercamiento de la brecha entre el precio real del dólar y el que reciben los productores".

"Pensar que un cambio de una figura de un secretario, que no tiene nada que ver con las medidas macroeconómicas que hacen que los productores no vendan suficiente material... Eso tiene que ver con expectativa eventual de una posible devaluación, un anuncio del tema del acercamiento de la brecha entre el precio real del dólar y el que reciben; eso es lo que hacen que no se mueva, no la figura de un secretario", concluyó.

El nuevo titular de esa área será Sergio Iraeta, quien se desempeñó hasta el momento como Subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal. Como dato adicional, la cartera dejará de llamarse Bioeconomía y volverá a llamarse Agricultura, Ganadería y Pesca.



Fernando Vilella presentó este miércoles su renuncia como secretario de Bioeconomía . La decisión se dio a pedido del Poder Ejecutivo Nacional, que lo desplazó luego de siete meses de haber asumido en el cargo, los cuales se caracterizaron por la poca afinidad que había conseguido con el presidente Javier Milei y sus principales colaboradores.



La decisión del Gobierno por desplazar a Vilella no sorprende por diferentes comentarios a los que El Cronista había podido tener meses atrás de parte de algunos funcionarios de Gobierno, quienes decían no tener "sintonía" con la gestión y con las posiciones políticas del ex decano de la Facultad de Agronomía de la UBA .



Vilella llegó a su puesto habiendo sido seleccionado por Nicolás Posse, el entonces encargado de armar los equipos técnicos de la transición de Gobierno y encumbrado jefe de Gabinete, quien en ese momento tenía un poder decisorio clave dentro del esquema libertario. Al ministro coordinador le había atraído el concepto de bioeconomía que llevaba el ingeniero agrónomo, algo que no se trasladó a otros funcionarios de la cúpula libertaria.

Y es que el Presidente, su círculo estrecho e incluso el ministro de Economía, Luis Caputo, nunca lograron tener afinidad con el ahora exsecretario.

