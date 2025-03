Cavallo explicó cómo debe hacer el Gobierno para subir las reservas sin devaluar

En medio de un intenso debate sobre el tipo de cambio, el cepo cambiario y la posibilidad de una devaluación, el exministro de Economía, Domingo Cavallo, volvió a pronunciarse sobre la política económica del gobierno de Javier Milei. En un extenso posteo en su blog personal, Cavallo detalló cuatro mecanismos para aumentar las reservas del Banco Central sin necesidad de recurrir a un salto cambiario que podría desestabilizar la economía.

El exfuncionario, quien fue duramente criticado por el presidente Milei en las últimas semanas, aseguró que "los mecanismos más eficaces para aumentar las reservas netas en las actuales circunstancias sin un salto cambiario en el mercado oficial son: a) la eliminación del dólar blend para las exportaciones, de tal forma que el 100% de los ingresos por exportaciones sean vendidos al Banco Central; b) el aumento de los incentivos fiscales a las exportaciones, es decir una acentuación del proceso ya iniciado de reducción de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y de las economías regionales; c) el aumento de los reembolsos de impuestos internos a la exportación de manufacturas; y d) disponer que el pago de servicios turísticos y las importaciones de bienes de consumo final considerados no esenciales se deban pagar por el contado con liquidación y no requieran divisas del Banco Central".

Estas propuestas llegan en un contexto en el que el Gobierno enfrenta presiones cruzadas para mantener la estabilidad cambiaria y evitar una devaluación que podría afectar el proceso de desinflación que, según Cavallo, logró instalar en la economía argentina. "Un salto devaluatorio que desestabilice el clima de desinflación puede poner en crisis el apoyo popular al gobierno del presidente Milei", advirtió el exministro.

El ministro de Economía, Luis Caputo, niega que el tipo de cambio esté atrasado.

Cavallo también cuestionó la estrategia del equipo económico de utilizar divisas de exportación para controlar la brecha entre el dólar oficial y el Contado con Liquidación (CCL). "Si no se liberaliza al menos el CCL y se sigue utilizando las divisas del superávit comercial para controlar el tipo de cambio en este mercado, el anuncio de la eliminación del cepo al final de 2025 va a llevar a que los inversores esperen un salto devaluatorio significativo", afirmó.

El exministro consideró que la expectativa de una devaluación futura depende más de la evolución de las reservas externas netas que de la brecha controlada artificialmente por el Banco Central. Por ello, insistió en que "la mejor forma de evitar un salto devaluatorio desestabilizante en el futuro consiste en encontrar la forma de aumentar las reservas netas sin devaluar a los saltos".

Las reservas del Banco Central, en el centro del debate.

Cavallo también se refirió a la discusión interna dentro del Gobierno sobre el tipo de cambio. Mientras algunos funcionarios sostienen que el dólar no está atrasado y debería tender a ser más bajo, otros parecen tener una visión disonante. "Es posible que el equipo económico considere que es importante mantener acotada la brecha entre el tipo de cambio oficial y el CCL para evitar expectativas de un salto devaluatorio en algún momento del futuro", señaló.

En cuanto a la inflación, el exministro destacó que la tasa mensual está dejando de ser determinada por el ritmo del crawling peg (el ajuste gradual del tipo de cambio). "La reducción del crawl al 1% no parece estar ayudando a bajar la tasa mensual de inflación por debajo de lo que ya venía cayendo cuando el crawl era del 2%", explicó. Según Cavallo, la inflación estará determinada fundamentalmente por el curso de las cuentas fiscales y el control monetario, por lo que un aumento de las reservas no debería generar un incremento de los precios.

Sin embargo, el exministro advirtió que si el Gobierno persiste con el actual manejo cambiario, crece el riesgo de un salto devaluatorio que podría desestabilizar el proceso de desinflación. "Si se persiste con el actual manejo cambiario, crece el riesgo de lo que el propio gobierno quiere y debe evitar, que es un salto devaluatorio desestabilizante del proceso de desinflación", concluyó.

Las declaraciones de Cavallo se producen en un momento de tensión entre el exfuncionario y el presidente Milei, quien días atrás pidió la renuncia de Sonia Cavallo, hija del exministro y representante de Argentina ante la OEA. La relación entre ambos se enfrió luego de que Cavallo cuestionara la política cambiaria del Gobierno, advirtiendo que el tipo de cambio está "exageradamente" atrasado.

Milei, por su parte, insistió en que no habrá devaluación y que el país debería avanzar hacia una moneda más apreciada. "El dólar podría caer hasta los 600. Es más, durante la convertibilidad el dólar era de unos de unos 700 y sin equilibrio fiscal", afirmó el presidente en una reciente columna en La Nación.