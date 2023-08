Tras la polémica, el diputado que vivía en Madrid presentó su renuncia

Luego de la polémica por su país de residencia, el diputado del PRO Gustavo Santos hizo efectiva su renuncia a la Cámara de Diputados de la Nación. El exlegislador había sido el titular de la cartera de Turismo durante la presidencia de Mauricio Macri, y fue electo a su banca por la provincia de Córdoba en las elecciones legislativas de 2021.

El cordobés, de relación estrecha con Macri, vive en Madrid, España, donde se instaló el año pasado tras haber sido designado como director regional para las Américas de la Organización Mundial del Turismo (OMT). Tras la designación, Santos había renunciado a su dieta como legislador, pero no a su banca. En su reemplazo asumirá Oscar Agost Carreño, presidente del PRO en la provincia mediterránea que, hasta antes de las PASO, estaba alineado con Horacio Rodríguez Larreta.

La efectivización de la renuncia de Santos se da días antes de que la Cámara Baja se reúna para abordar la ley de alquileres el 23 de agosto, donde es posible que el resultado dependa de pocos votos y la banca hasta ahora vacante pueda ser clave.

Santos había causado polémica recientemente, cuando el diario Página/12 informó que el diputado, instalado en Madrid y abocado a su nuevo rol en la OMT, todavía mantenía un equipo de asesores en la Cámara que hacían gastos en viáticos terrestres y aéreos.

El artículo, escrito por Raúl Kollmann, añade que Santos aún tenía el cargo de presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, y que esa comisión no había realizado una sola reunión en el año, fechando la más reciente en 2022. También especificó que en lo que va del año, el diputado estuvo en una sesión en febrero y se ausentó por licencia en las otras cuatro que se habían desarrollado hasta el momento.

"Lo que hizo fue renunciar a la dieta, los gastos de representación y el plus por desarraigo, pero sigue teniendo asesores y gastan en pasajes aéreos y terrestres. La jugarreta consiste, según parece, en quedarse con el cargo, usar algún pasaje de la OMT para venir a alguna sesión y confiar en que, por ser año electoral, habrá pocas sesiones. Desde el punto de vista político-administrativo, una estafa. Ocupa una banca que no ocupa porque vive en otro país", escribió el periodista.

Meses atrás, desde el equipo de Santos apuntaron la responsabilidad de la no dimisión del legislador radicado en Madrid al presidente del bloque PRO en la cámara, Cristian Ritondo, afirmando que "la renuncia de Santos siempre estuvo a disposición del bloque. No es una cuestión individual de un diputado. Si no se concretó, fue por una decisión política. La renuncia está en el cajón del jefe del bloque, con quien Santos tiene un vínculo de años, igual que con Mauricio".

Por su parte, Ritondo le había anticipado al diario cordobés La Voz que "la renuncia la tengo yo, y si en una sesión es necesario presentarla, la vamos a presentar. Él no está cobrando y yo quiero que vuelva al Congreso. Él puso su renuncia a disposición y evaluaremos en la próxima sesión, que es por el tema alquileres. Si él no puede estar presente y eso ocasiona algún problema por la cantidad de votos que se necesitan de la oposición, se la presentará".