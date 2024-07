Sin nombrarlo, Milei criticó duramente a Lula y también al kirchnerismo en la cumbre de la CPAC en Brasil

Luego del fuerte cruce con su colega brasileño Lula da Silva, el presidente argentino Javier Milei habla en estos momentos en la cumbre ultraconservadora del CPAC que se realiza en Brasil.

Durante su exposición titulada "La receta económica y cultural del socialismo en América Latina", Milei criticó sin nombrar a Lula. Aseguró que "a este modelo lo defienden todos los populistas que integran el denominado Grupo de Puebla, y que antes se llamaba Foro de San Pablo".



En este sentido, también enfatizó que el exjefe de Estado brasileño Jair Bolsonaro, quien se encuentra en el lugar escuchándolo, está sufriendo una persecución judicial por parte del Gobierno que encabeza Lula.

A su vez, Milei también criticó duramente al kirchnerismo, sobre el que advirtió: "Necesita en un nivel vital que fracasemos. No se pueden permitir que a la Argentina le vaya bien, porque si es así a ellos les irá mal".



En esta misma línea, agregó que "ellos están dispuestos a usar la extorsión, y por eso nos hicieron el paro mas rápido de la historia. Porque estamos transformando de cuajo a la economía argentina".

Y añadió: "Vamos a salir de la miseria, les guste o no a los socialistas. Porque la gran mayoría de los argentinos eligió un cambio profundo. No pasarán, no lo lograrán, vamos a sacar al país adelante".

En medio de su exposición, Milei aprovechó para destrozar al socialismo de América Latina. "Nunca pueden resolver algo, y en el camino le ponen una regulación a cada problema que aparece. Esto además de inventar negocios para algunos amigos a los que protegen".

Noticia que está siendo actualizada.-