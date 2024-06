Tras la ley Bases, este es el beneficio que atravesará a nuevos jubilados

En las últimas horas se confirmó un beneficio para los adultos mayores que buscan jubilarse, tras la reciente votación de la Ley Bases en el Senado de la Nación.

El beneficio se desprende de la eliminación de la reforma previsional que buscaba terminar con la moratoria vigente, la cual permitía que más jubilados y pensionados ingresen al Sistema Integrado Previsional Argentina (SIPA).

¿Cuál es el beneficio para jubilados?

Los senadores nacionales aprobaron el dictamen que cambia la reforma de la moratoria previsional incluida en la Ley Bases, propuesta por el presidente Javier Milei.



Inicialmente, la reforma de la moratoria jubilatoria había sido aprobada por la Cámara de Diputados como parte de la Ley Ómnibus. Esta eliminación habría impedido que numerosos adultos mayores sin los aportes necesarios accedieran a una jubilación.

En caso de que se hubiese aprobado la reforma, el cambio implicaba la entrega de una la Prestación de Retiro Proporcional, similar a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que se otorga a los 65 años, para ambos sexos que no lleguen con los 30 años de aportes. No obstante, el Senado no incluyó la eliminación de la actual moratoria.

Hasta el momento, no se esperan cambios en el régimen actual de jubilaciones y pensiones por el momento.

¿Cuáles serán los beneficios bajo la Ley Bases?

Previo al debate de la Ley Bases, se aseguró la continuidad del actual sistema de moratoria de ANSES implementada con la ley 27.705, durante la gestión del expresidente Alberto Fernández.

El Plan de Pago de Deuda Previsional permite a los jubilados regularizar los aportes faltantes mediante el pago de cuotas retroactivas, facilitando el acceso a una jubilación o pensión a quienes no cuentan con los años de aportes necesarios.

El beneficio de la moratoria para jubilados y pensionados continuará sin cambios, y garantizará la posibilidad de completar los años de aportes requeridos.