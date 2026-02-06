El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brinda este viernes una conferencia de prensa junto al ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, tras la firma del Acuerdo Comercial con Estados Unidos. En ese marco, Adorni calificó el entendimiento como “un hito histórico para nuestro país” y sostuvo que el pacto consolida el liderazgo regional de Argentina. “Esto es fruto de los esfuerzos diplomáticos de esta gestión”, afirmó. Según detalló, el convenio abarca compromisos de inversión, acceso preferencial al mercado estadounidense para distintos rubros y la eliminación de aranceles recíprocos para 1.675 productos. “Consolida la relación bilateral estratégica”, añadió sobre el impacto del acuerdo en el vinculo con EE.UU. y destacó que “implica un nuevo y enorme mercado para nuestras empresas, de más de 340 millones de personas” así como “más y mejores productos para nuestros consumidores”. A modo de ejemplo, remarcó que “gracias a la apertura ganadera recíproca, Argentina podría quintuplicar sus exportaciones de carne y beneficiar a provincias ganaderas como la provincia de Buenos Aires”. "Es un acuerdo para las 24 provincias y los 47 millones de ciudadanos de este país”, puntualizó. En esa línea, afirmó: “Argentina le está mostrando a América Latina que el camino hacia adelante es a través del capitalismo y el libre comercio y no el estatismo”. Y anticipó que “ahora el acuerdo deberá ser ratificado en el Congreso, donde los legisladores tendrán la posibilidad de aprovechar esta oportunidad histórica para los argentinos”. Luego, Quirno tomó la palabra y destacó que el acuerdo es resultado de “de una estrategia consistente, de una relación construida sobre la confianza y de una preparación seria y sostenida en el tiempo”. Con respecto a la letra chica del pacto, el canciller hizo foco en su impacto comercial y el acceso al mercado estadounidense. “Nos da entrada a un mercado de 340 millones de habitantes, donde nuestros productos van a ser muy bien recibidos”, insistió. Quirno aclaró que los acuerdos bilaterales son compatibles con el Mercosur y no contradice los compromisos asumidos por el bloque regional. “Todo lo que estamos haciendo en acuerdos bilaterales son acuerdos que están obviamente permitidos dentro del acuerdo con los países participantes en el Mercosur”, afirmó. El ministro de Relaciones Exteriores continuó: “El acuerdo con Estados Unidos tardamos un poquito más de un año. Nosotros no tenemos tiempo para perder. Tenemos que consolidar este crecimiento, tenemos que consolidar el crecimiento de la Argentina al futuro y no podemos perder un minuto”. Tras varios meses en stand by, la rúbrica finalmente tuvo lugar ayer por la tarde con el objetivo de fortalecer el intercambio bilateral y fomentar la llegada de capitales, en línea con la estrategia de alineamiento geopolítico de la Casa Rosada con la Casa Blanca. El propio canciller viajó a Washington con una delegación para concretar el entendimiento, el cual oficializó a través de sus redes sociales luego de la firma con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. “Acabamos de salir de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos. ¡La Argentina será próspera!”, celebró Quirno. Desde la administración libertaria sostienen que el entendimiento implica una “reducción de aranceles y contempla la eliminación o baja de aranceles y trabas regulatorias, permitiendo a Estados Unidos un acceso preferencial a sectores clave como maquinaria, tecnología, dispositivos médicos y fármacos”. Frente a esto, pasado el mediodía, Adorni y Quirno hacen oficial el entendimiento a través de una conferencia de prensa, la primera del 2026, en Casa Rosada. Noticia en desarrollo.