Tras el acto de Cristina Kirchner, Daniel Scioli y Agustín Rossi ratificaron sus precandidaturas presidenciales

Luego del acto de Cristina Kirchner en el cual no dio definiciones electorales, el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, ratificó este viernes sus precandidaturas presidenciales para los comicios de este año.

Al ser consultado sobre sus intenciones de presentarse en la carrera presidencial, Scioli afirmó que "más que nunca" quiere presentarse como precandidato.

Y agregó: "No tengo dudas. Ya lo expresé con toda claridad y lo sostengo, en la convicción de que a la hora de la verdad la gente va a votar a lo previsible, lo confiable, a la certidumbre, a quien le dé tranquilidad, tenga capacidad de generar acuerdos, consenso, políticas de Estado y hacerlo con sensatez, racionalidad y eso me da la confianza".

Por su parte, Rossi señaló que "desde que el Presidente tomó la decisión de no presentarse por la reelección, se me abrió una oportunidad. Me tomé un tiempo para evaluar la situación y entiendo que puede ser una candidatura que puede interpelar y empatizar con determinados sectores del Frente de Todos".

