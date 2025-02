Tras los anuncios del Gobierno, ANSES ofrece un nuevo beneficio para quienes no puedan jubilarse en Argentina

A comienzos de febrero, el Gobierno de Javier Milei anunció el vencimiento de la moratoria previsional establecida por la Ley 27.705, sin posibilidad de prórroga. Esto significa que, a partir de marzo de este año, quienes no cumplan con la edad mínima requerida y no cuenten con 30 años de aportes, no podrán acceder a la jubilación.

En este contexto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ofrece un beneficio para quienes alcanzaron la edad jubilatoria, pero que no reúnen la cantidad de años de aporte exigidos: la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

¿Cuál es el beneficio de ANSES para quienes no llegan a jubilarse en Argentina?

Hasta ahora, la moratoria previsional permitía que mujeres de entre 50 y 60 años y hombres de entre 55 y 65 años regularizaran sus aportes mediante un plan de pagos de hasta dos años con la ANSES. Sin embargo, con su eliminación, esta opción dejará de estar disponible desde el 23 de marzo.

Para acceder a la jubilación en Argentina se debe cumplir con la edad jubilatoria y contar con 30 años de aportes.

Quienes no cuenten con los años aportados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), un beneficio de la ANSES destinado a personas de más de 65 años que no cuentan con ninguna jubilación o pensión.

Este programa brinda un monto equivalente al 80% de la jubilación mínima, además de cobertura de salud a través de PAMI y acceso a asignaciones familiares, como la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, la Asignación Universal por Cónyuge y a la Ayuda Escolar Anual.

Requisitos para acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor

El trámite para solicitar el beneficio de la ANSES es gratuito, con turno y presencial. Para acceder a la PUAM, se deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 65 años o más.

Ser argentino o naturalizado con al menos 10 años de residencia en el país, o extranjero con 20 años de residencia.

No percibir ni tener derecho a ninguna jubilación o pensión, ni seguro de desempleo.

Mantener la residencia en el país una vez solicitado el beneficio.

El trámite para acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) debe realizarse de forma presencial es una de las oficinas de ANSES.

El trámite se debe realizar de forma presencial en las oficinas de ANSES. Los interesados deben ingresar a Mi ANSES con el CUIL y Clave de la Seguridad Social y solicitar un turno.