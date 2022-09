Toma de escuelas en CABA: Larreta advirtió que "no habrá diálogo bajo extorsión"

En medio de la tensión generada por la toma de escuelas en CABA, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , aseguró que serán "inflexibles" con los que mantengan esas medidas de fuerza y que no habrá "diálogo bajo extorsión".

"Esta semana vimos en el país expresiones de violencia que no ayudan, pero son minoritarias. Escuelas tomadas por grupos muy chicos de estudiantes que en muchos casos, apoyados por adultos irresponsables, le sacan el derecho a estudiar a casi 5 mil alumnos", sostuvo Larreta al referirse al conflicto que ya afecta a 12 establecimientos.

Larreta cuestionó al Gobierno nacional por las tomas.

En esa línea, agregó: "No vamos a dialogar con los que anulan el diálogo. Con los que mantengan las tomas vamos a ser inflexibles, no hay diálogo ante la extorsión. No vamos a permitir que pequeños grupos marquen el ritmo de la educación en la Ciudad de Buenos Aires".

Toma de escuelas en CABA: los días de clase se recuperarán

Larreta también remarcó que "todos los días de clases que se pierdan van a ser recuperados".

"Como dijimos siempre, cada día vale. Tenemos nuestro objetivo de 192 días, 12 más que el calendario nacional, y lo vamos a cumplir" afirmó.

Además, envió un mensaje a los padres de los alumnos que participan de las tomas.



"Van a tener que hacerse cargo por el daño que provocan sus hijos", advirtió el jefe de Gobierno junto a la ministra de Educación, Soledad Acuña , quien ya había anticipado que la Ciudad demandaría a los adultos que apoyen las medidas implementadas por los alumnos.

Y concluyó: "Parte importante de vivir en democracia es reconocer las leyes y cumplirlas. Nadie está por encima de la ley y los adultos tenemos la responsabilidad de ser el ejemplo para nuestros chicos".

Cuáles son los colegios tomados en CABA

La nómina está compuesta por el Pellegrini, Pasteur, Moreno, Falcone, García Lorca, Tosco, Pugliese, Esnaola, Roca, Walsh, Cerámica, Lengüitas, Avellaneda, Guaglianone y el Nacional Buenos Aires, que decidió plegarse con "un pernocte" el miércoles, después de una asamblea.

Toma de escuelas en CABA: qué reclaman los estudiantes

Entre los reclamos de los alumnos que mantienen las tomas en colegios en la ciudad de Buenos Aires están las mejoras edilicias y la consigna "con hambre no se puede estudiar", con el pedido de que se apruebe el proyecto de Ley Integral del Derecho a la Alimentación Adecuada en las Instituciones Educativas , presentado por Ofelia Fernández.

y la consigna "con hambre no se puede estudiar", con el , presentado por Ofelia Fernández. Los estudiantes rechazan las prácticas laborales obligatorias en empresas y organizaciones. Advirtieron desde actividades en un frigorífico "con numerosas denuncias por intoxicación" hasta intercambios de idioma en un hotel en el que afirman que los estudiantes terminaron cumpliendo otras tareas como lavado de vajilla.