Testeos en CABA: el Gobierno dice que hace la mayoría de los pedidos, por qué apunta contra las prepagas y PBA

El aumento en la demanda de testeos contra el Covid-19 en la Ciudad de Buenos Aires ya trajo los primeros roces entre el Gobierno porteño y el de la Provincia de Buenos Aires y, de acuerdo a datos que comienza a difundir la administración de Horacio Rodríguez Larreta, las quejas y reclamos alcanzarían a Nación y hasta las obras sociales y empresas de medicina prepaga.

Según datos difundidos ayer por el Ministerio de Salud porteño, mientras que el promedio diario el 15 de diciembre era de 15.000, hoy supera los 26.000, lo que representa un aumento del 73,3% en sólo 10 días.

La primera advertencia respecto a los testeos que realiza la Ciudad llegó ayer, en un comunicado de prensa difundido por la CABA. "Actualmente 1 de cada 3 testeos a nivel nacional se realizan en el territorio porteño . Además, 1 de cada 3 testeos en la Ciudad se hicieron a personas de otras jurisdicciones, principalmente bonaerenses", precisaba la información.

Coronavirus en Argentina: la semana arrancó con un nuevo salto de casos



Hoy comenzaron los comentarios por lo bajo. "Si la Provincia y las obras sociales y prepagas siguen mirando hacia otro lado, no hay respuesta de la Ciudad que aguante para sostener la cantidad de testeos que necesitamos por día", confesaban fuentes porteñas a El Cronista.

Centros de testeo móvil en CABA: dónde están las nuevas unidades

En las últimas horas la Asociación de Médicos Municipales convocó a una medida de fuerza luego de que un médico que realizaba hisopados en la Unidad Febril del hospital Santojanni sufriese una agresión de parte de un paciente que reclamaba ser atendido.

Los médicos sostienen que la demanda de testeos se incrementó de manera muy rápida y no tuvo su correlato en la cantidad de personal dedicado a realizarlos.

En esa línea, y con el temor del aumento de casos por las fiestas y la posible circulación de la variante Omicrón, el Gobierno porteño dispuso que hoy comiencen a funcionar cuatro Unidades Móviles de testeo en los cuatro hospitales con mayor demanda: Santojannji, Tornú, Rivadavia y Pirovano.

Cambia la definición de casos positivos de coronavirus: qué propone el Gobierno para evitar hacer el test



Testeos en CABA: quejas y reclamos por la actitud de Kicillof y las prepagas

En el Gobierno de la Ciudad no descartan que el panorama pueda empeorar , pero cuentan a favor que los índices de internación en UTI y general se mantienen bajos.



"Vamos a seguir haciendo frente a la situación, si la curva de contagios sigue para arriba vamos a seguir abriendo centros de testeo. Pero más allá de la capacidad de respuesta que tengamos, si el resto del sistema no responde vamos mal", sostenían.

Las quejas de la Ciudad apuntan a Axel Kicillof. Desde que inició la pandemia el Gobierno porteño difunde sus propios datos de nuevos contagios diarios - suelen ser mayores a los que da a conocer el Ministerio de Salud Nacional - y los presenta desagregados entre residentes y no residentes.

No obstante, las autoridades porteñas lideradas por Rodríguez Larreta, fiel a su estilo de no apelar al a chicana, han evitado hacer declaraciones en ON con las comparaciones.

Cerca de Fernán Quirós este mediodía afirmaban: "La gente de la Provincia viene a testearse acá. El 40% de los testos hoy son de la Provincia, bonaerenses que no encuentran dónde testearse".