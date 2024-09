Los intendentes denuncian la "doble vara" de Caputo y podrían judicializar su resolución

El malestar de muchos intendentes contra el Gobierno de Javier Milei venía en aumento desde hace algunas semanas y terminó por detonar esta semana cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que se limitaría la posibilidad de cobrar tasas municipales a través las boletas de servicios públicos.

El tema había llegado a la opinión pública antes cuando el vocero presidencial Manuel Adorni cargó contra los intendentes por aumentar las tasas en contra de las intenciones del la Casa Rosada. La posta la tomó Caputo quien consideró que se trataba de una maniobra política de los ejecutivos municipales para boicotear la política económica y la baja de inflación.

Los intendentes, por su parte, señalaban al Gobierno nacional por desfinanciar la obra pública, haciéndolos afrontar algunas cuentas onerosas como la del bacheo: " Milei dejó a la provincia de Buenos Aires sin 126 mil cuadras de asfalto, eso también lo tenemos que hacer con nuestros fondos ", graficó un mandatario de un distrito del centro provincial.

El martes, Caputo anunció que se emitiría una resolución para prohibir que los municipios incluyan "impuestos y tasas en las facturas de servicio".

Importante!



LOS MUNICIPIOS YA NO PODRÁN INCLUIR IMPUESTOS Y TASAS EN LAS FACTURAS DE SERVICIOS.



Ante reiteradas denuncias públicas sobre municipios que incluyen tasas locales en la facturación de servicios esenciales tales como la luz y el gas, la Secretaría de Industria y... September 10, 2024

La Casa Rosada había anticipado la semana pasada que estaba preparando el mecanismo para bloquear esos cobros, por lo que los intendentes no se sorprendieron y vienen evaluando los pasos a seguir mientras denuncian la "doble vara" del ministro.

"La Nación que dice que nosotros no podemos cobrar una tasa en una boleta de servicios, percibe en la misma boleta, por ejemplo, el IVA. Es incongruente lo que dice, lo que denuncia y lo que hace" , graficó el intendente de Tigre, Julio Zamora.

Si bien ya hubo comunicaciones cruzadas entre varios de ellos y todavía no hay definiciones sobre cómo se harán las presentaciones en Tribunales, todos señalan a la judicialización del caso como una posibilidad certera. Hay una coincidencia mayoritaria en que se trata de una medida inconstitucional por atacar las autonomías municipales consagradas en la Carta Magna de 1994.

Además, afirman que se extralimita y va más allá de lo que establece la ley de Defensa del Consumidor y de la 10.740 que faculta a los municipios a firmar convenios con prestadoras de servicios para el cobro de tasas en sus boletas.

Caputo denunció que los intendentes quieren ir contra el plan económico del Gobierno nacional

"L a medida apunta contra la sostenibilidad de los municipios, que damos un abanico de respuestas a los vecinos que van más allá del Alumbrado, Barrido y Limpieza . Nosotros, por ejemplo, atendimos el año pasado 3.000 partos, atendemos las necesidades sociales. El bacheo tiene componentes que se dolarizaron y aumentaron 10 veces y no traspasamos eso a las tasas", agregó Zamora en diálogo con El Cronista.

Por su parte, el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, dijo que seguramente se presente ante la Justicia, aunque no está definido si acompañará una demanda colectiva de los intendentes o lo hará por su propia cuenta.

"Sabemos quién es Caputo. Es el mismo que nos endeudó por u$s 45 mil millones con el Fondo y por 100 mil con acreedores privados, no nos extraña nada. Nos echa la culpa a los intendentes que no puede bajar la inflación", dijo Zurro coincidentemente con el anuncio del aumento de la inflación que durante septiembre se ubicó en 4,2 por ciento.

Ese jefe Comunal dijo que "Kicillof está haciendo magia" para que se puedan continuar las obras públicas abandonadas por Milei y dijo que la situación económica es "un desastre, con bajas de hasta un 50% en las ventas de productos esenciales como los medicamentos".

Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes, había acusado al presidente Milei de haber decidido "ahogar a los municipios" y le recordó al titular del Palacio de Hacienda que las tasas que propone prohibir "están por convenio hace años y no han variado sustancialmente en el último tiempo", mientras que sí lo hicieron los importes de los servicios, con aumentos "impagables" del "300 por ciento".

El gobierno de @JMilei tiene decidido ahogar a los municipios. ¡No lo van a lograr!



La decisión anunciada hoy por @LuisCaputoAR no perjudica a los intendentes sino a los vecinos y vecinas de cada distrito.



Un dato: las tasas que se cobran en las boletas están por convenio hace... https://t.co/JXCHqloO9T pic.twitter.com/LhSe9d6gLz — Mayra Mendoza %u2600%uFE0F (@mayrasmendoza) September 11, 2024

El más difundido de estos cobros es el del alumbrado público que viene sumado a las boletas de Edesur, de Edenor o de la cooperativa del lugar según corresponda. Ese tipo de convenio tiene, por lo general, años y pasa de administración en administración sin diferencias partidarias.



Al respecto, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, se sumó al anuncio de Caputo y lo calificó de "primer paso para frenar la voracidad fiscal de algunos municipios". Desde el entorno del dirigente explicaron que en ese distrito está " la tasa de alumbrado que es parte de la Tasa de Servicios Generales, y que tiene una contraprestación clara en el pago del alumbrado ".

"Si eso tampoco se pudiera, se puede cobrar directo en la Boleta Municipal pero no es un extra y no es una Tasa ajena al Servicio Público. Al revés, permite que el alumbrado se pague directamente donde se paga la energía eléctrica", explicaron.

Según esta interpretación, lo que se busca "es limitar las tasas extras dentro de los Servicios Públicos: la de protección ambiental, la de bomberos, para los merenderos, etc.