Intendentes preparan su respuesta a Caputo tras fallo en contra: "¿Y si se queda sin luz?"

El ministro de Economía, Luis Caputo, ganó una batalla judicial en su pelea con los municipios para que dejen de cobrar tasas a través de las boletas de servicios . El titular de Hacienda consiguió un fallo que suspende sendas medidas cautelares, pero los intendentes creen que la guerra no está perdida y apelarán.

Esta mañana, el funcionario nacional informó que el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín rechazó amparos presentados por los municipios de Tigre, Hurlingham, Moreno, General Rodríguez, José C. Paz, Ituzaingó y San Martín. "Además, en el fallo del Juzgado se destacó el valor del sistema protectorado de los consumidores que reconoce la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor", destacó Caputo.

La noticia, aunque era posible, cayó de la peor manera en los municipios que entienden que afectará a los servicios que brindan, en especial en lo que corresponde al punto al alumbrado público. "Seguro que a él le gusta que la diagonal en el acceso a su country esté iluminada. ¿Y si le faltara la luz en ahí?", ironizaron en uno de las intendencias consultadas por El Cronista.

Todas las fuentes municipales consultadas afirmaron que el fallo no está firme y se va a apelar.

Luego, las aguas se dividen entre los que consideran que la medida de la Secretaría de Comercio que impide el cobro de Tasas "tiene un impacto mínimo", aquellos que hablan de pérdidas millonarias y los que, finalmente, ya incluyeron los impuestos cuestionados en los ajustes realizados a los cobros de Servicios Generales aprobados por los Concejos Deliberantes de cada distrito.

"La recaudación en nuestros municipios por esos conceptos es ínfima. No mueve los ingresos, tenemos superávit desde 2012 ininterrumpidamente", señaló el vocero de uno de los intendentes involucrados.

Por otra parte, los municipios señalan una especie de doble vara de Caputo, quien pide que se den de baja impuestos municipales, pero no toca los nacionales.

Mario Ishii, el intendente de José C. Paz, uno de los perjudicados por la resolución judicial

"Caputo no deja en manos de un trabajador que pague el impuesto a las Ganancias, lo hace compulsivamente en el recibo de sueldo. Tampoco te dice 'comprá sin IVA y después lo pagás en ARCA', te lo cobra en el supermercado. Acá le dice a los municipios lo contrario: 'si querés cobrar el alumbrado público no lo podés hacer en la boleta de la luz, lo tenés que hacer en la municipalidad'", ejemplificaron.

Lo mismo sucede en el caso de las Tasas Viales , un impuesto que la mayoría de los distritos del conurbano están percibiendo en los surtidores de combustible y que Caputo insiste con eliminar: " Si uno ve la presión impositiva sobre la nafta, el 69% es de Nación, el 1% es la tasa vial que él quiere sacar ".

Aunque a partir de ahora y hasta que no haya fallo contrario los municipios deberán adecuar el cobro de las tasas a través de sus facturas, los intendentes sostienen que Caputo lleva a cabo un "ataque a las gestiones municipales" que deberán triangular el dinero del contribuyente hacia las empresas de Luz y Gas.

" El tema es que el contribuyente no deja de pagar la luz porque se la cortan, pero sí puede dejar de pagar el ABL y uno no lo puede desalojar. El dinero que no pague el vecino lo tendrá que poner el municipio para pagar la luz de la calle ", aclaró un intendente.

Los jefes comunales ya habían argumentado judicialmente que la norma que les impedía cobrar, por ejemplo, el servicio de alumbrado público en las boletas de Edesur y Edenor era violatoria de la autonomía municipal, pero el juzgado desestimó esa posición diciendo "no hubo violación a la Constitución Nacional y ni avasallamiento de las autonomías provinciales" en la resolución nacional.

Para el ministro de Economía, la resolución judicial "respaldó la medida de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía que protegía a los consumidores ante el cobro de cargos indebidos en las tarifas de servicios públicos".

"El fallo judicial dejó expresamente reconocida la validez y legalidad de las normas del ENARGAS y el Entre, y de la Resolución 267/24 de la Secretaría de Industria y Comercio en la que se señala que la información relacionada a los conceptos contenidos en los comprobantes emitidos por los proveedores de bienes y servicios deben referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor y suministrado por el proveedor, no pudiendo contener sumas o conceptos ajenos a dicho bien o servicio"

La secretaría de Energía, que está bajo la órbita de Caputo, ya propuso esta medida en la audiencia pública del gas que se realizó a comienzos de este mes. Y la repetirá en la audiencia pública de electricidad que se realizará esta semana.

Allí el Gobierno pretende dejar determinadas las tarifas del próximo quinquenio. "Esta Resolución de la Secretaría de Industria y Comercio también definía que el incumplimiento a lo establecido prevé posibles sanciones en el marco del régimen de penalidades de la Ley de Defensa del Consumidor", agregó.

"Las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios deberán colocar en toda facturación que se extienda al usuario su derecho a reclamar una indemnización si le son facturadas sumas o conceptos indebidos".