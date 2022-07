Tarjeta Alimentar: ¿cómo consultar el saldo disponible?

El viernes 1 de julio entró en vigencia el nuevo calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) donde los primeros en cobrar fueron los titulares de la Pensión No Contributiva (PNC) que cobraron un extra por la Tarjeta Alimentar. Los beneficiarios de este programa pueden consultar el saldo de la tarjeta, a través de diversas opciones.

Se trata de una política complementaria que impulsó el Ministerio de Desarrollo Social en el año 2019 para combatir la desnutrición infantil, una de las problemáticas que mayor preocupación genera.

En el último tiempo, las autoridades en cuestión confirmaron un nuevo aumento de dicha medida, por lo que ahora los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE) y PNC recibirán más dinero.

TARJETA ALIMENTAR: ¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

Madres y padres con hijas e hijos de hasta catorce años que al momento estén percibiendo la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Mujeres embarazadas a partir de los tres meses de gestación que actualmente perciben la asignación por embarazo.

Personas con discapacidad que perciben AUH .

. Madres con siete o más hijos que perciben Pensiones No Contributivas.

TARJETA ALIMENTAR CON AUMENTOS: ¿CÓMO QUEDARON LOS MONTOS?

Personas que perciben la Asignación por Embarazo: $ 9000

Familias con un/a hijo/a: $ 9000

Familias con dos hijos/as: $ 13.500

Familias con tres o más hijos/as: $ 18.000

TARJETA ALIMENTAR: ¿CÓMO ME INSCRIBO?

Quienes estén interesados en cobrar la Tarjeta Alimentar deben ser parte de los grupos que fueron mencionados anteriormente ya que su implementación se da de manera automática.

Esto quiere decir que no hay un formulario de inscripción disponible, los que no pertenezcan al grupo de destinatarios, directamente no lo van a cobrar y no hay excepciones.

TARJETA ALIMENTAR: ¿CÓMO CONSULTAR EL SALDO?

El monto que cobran los beneficiarios por la Tarjeta Alimentar se acredita directamente en la tarjeta de débito con la que cobran su prestación oficial.

Es por eso que para consultar, hay que comunicarse con las entidades bancarias en cuestión: