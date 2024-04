¿Menos dólares del agro?: exportaciones estarán abajo del promedio de los últimos 5 años

Los complejos agroexportadores reportarán este año ventas por menos de u$s30.000, por abajo del promedio del último lustro. Así se desprende de las estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Para todo 2024 las exportaciones del campo se ubicarán en u$s29.300 millones, u$s5.700 millones más que lo exportado el año pasado, muy golpeado por la sequía, pero u$s1.700 millones por abajo del promedio de los últimos cinco años.



La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) informó además esta semana que, a raíz de las lluvias que impactaron en la región centro del país, temían pérdidas en la campaña de soja por la demora en la cosecha. En paralelo, ya se estiman pérdidas de más de u$s 1.000 millones en maíz solo en Córdoba por el efecto de la chicharrita.

Hace un mes esta entidad preveía que la producción total de granos alcanzaría los 137,6 millones de toneladas y se ubicaría como la campaña de segunda mayor producción. Con el recorte que esperan de la producción de maíz, el volumen total cae a 131,1 millones de toneladas y se ubica por debajo de otros guarismos anteriores.



Un panorama más esperanzador presentó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires que estimó esta semana un recorte de la liquidación en u$s 1.500 millones y la ubicó en u$s 30.200 millones. Vale recordar que el año había comenzado con una estimación de exportaciones por u$s 34.341 millones para todo la campaña, u$s 11.112 millones más que en la campaña anterior, pero el avance de la chicharrita y el exceso de agua puede dificultar la recuperación de un sector que deja atrás un 2023 marcado por la sequía.



Las lluvias complican a la soja

Las lluvias que se mantuvieron la semana pasada dejaron hasta 140 milímetros en algunas zonas, según mediciones de la entidad rosarina. Destacaron además que este fenómeno, sobre los suelos saturados y los caminos dañados, dificultan la cosecha que, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, llevaba un avance del 10%. En el mismo sentido, desde la Bolsa de Cereales de Córdoba registraron más de 180 milímetros acumulados en zonas como Inriville y Ordóñez, volúmenes poco habituales para la época.

Estas precipitaciones se suman a los entre 200 y 400 milímetros que cayeron el mes pasado y postergaron el avance de la cosecha.

A pesar de esto, las estimaciones de producción nacional de la entidad rosarina se mantenían en 51 millones de toneladas, las cuales también habían sido afectadas por la ola de calor de comienzos del año. Por el lado de la organización bonaerense, recortaron la producción en 1,5 millones de toneladas y esperan que alcance las 51 millones, aún sin la estimación de los daños que pueden haber generado las lluvias.

Desde el sector puntualizaron que esta estimación puede demorar ya que los productores recién están yendo a los campos, resta analizar si se puede ingresar y si la tierra está en condiciones para retomar la cosecha.

La chicharrita le pega al maíz en la región centro

Desde la BCR estimaron que el impacto de la "chicharrita" sobre el maíz, sobre todo en los tardíos, motivó un recorte de la estimación de producción a 50,5 Mt, un 11% menos que lo estimado hace un mes.

El daño que la chicharrita ocasionó sobre el maíz por cosechar generó un recorte mensual en la estimación de producción en 6,5 millones de toneladas y pasó de 57 millones a 50,5 millones de toneladas. Desde la entidad rosarina puntualizaron que es la primera vez que se observa un daño tan importante por un factor no climático sobre esta siembra. A modo de comparación, en el mismo período del año pasado se informó un recorte de 3 millones de toneladas por la ola de calor.

Desde la Bolsa de Cereales de Córdoba estimaron que el impacto de esta plaga solo en esa provincia implica un recorte de la cosecha en 6 millones de toneladas, contra el potencial estimado de 23 millones. Solo este efecto implica un recorte de u$s 1.130 millones menos.

Además, señalaron que la zona centro será la más afectada por el avance de la chicharrita y estiman una merma del 50% en los volúmenes producidos respecto de la estimación de marzo.

La Bolsa de Buenos Aires recortó, solo en las últimas tres semanas, un 30% del rendimiento promedio esperado para algunas regiones del NOA, el NEA y la región centro. En base a ese recorte estimaron que la producción de esta campaña será de 49,5 millones de toneladas, 2,5 millones menos que en la estimación anterior y 7 millones menos respecto de la inicial.