Swap, Vaca Muerta, moneda común y el BNDES: la negociación con Brasil en la era Lula Da Silva

La llegada de Lula Da Silva a la presidencia de Brasil ilusiona al Gobierno y también a los empresarios, que esperan un avance en el intercambio bilateral. El rojo de la balanza comercial cerrará 2022 en torno a los u$s 2400 millones, estimó la consultora Abeceb, luego de un 2021 donde hubo un "superávit excepcional".

"Brasil es el principal socio comercial de Argentina, relación que históricamente mostró saldos deficitarios debido a que las importaciones desde aquel país suelen ser estratégicas para nuestro tejido productivo", agregó por su parte un análisis de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) sobre las posibilidades de mejorar el intercambio.

El resultado de 2022, en tanto, es "casi un 30% debajo del promedio de u$s 3.500 millones negativo entre 2004 y 2018", agrega Abeceb. Para la consultora que fundó el ex ministro de Industria Dante Sica, "si bien Lula podría buscaría una mayor integración regional y podría darle algún impulso adicional al comercio bilateral, el flujo comercial no debería variar sustancialmente, ya que faltan propuestas concretas para cuestiones estructurales".

Para los economistas, la volatilidad y una macro "incompatible" en los dos países, "baja competitividad sistémica excepto en alimentos y escaso financiamiento" impide un mayor despliegue.

GASODUCTO Y BNDES

El Gobierno, en tanto, pone la mira en una negociación que puede ser crucial para el país: el financiamiento por parte del BNDES, el banco de desarrollo de Brasil, para la obra del gasoducto Néstor Kirchner que puede llevar hidrocarburos desde Vaca Muerta.

" Brasil nos garantizó toda la energía que necesitamos durante el invierno . Desde la embajada trabajamos para financiar con Brasil la segunda etapa con financiamiento del BNDES que traerá el gas argentino hasta la frontera con Brasil", remarcó el embajador local en Brasilia, Daniel Scioli.

Pero en el Gobierno también creen que un swap con Brasil podría contribuir a reforzar las reservas y cumplir con la meta 2023 con el Fondo Monetario. La negociación por un acuerdo de u$s 10.000 millones está sobre la mesa pero no avanzó con el gobierno de Bolsonaro.

moneda única

Entre las discusiones que marcaron la antesala de la bilateral que tendrán hoy Lula y el presidente Alberto Fernández, está la propuesta de una moneda común, Sur, un proyecto que el ahora presidente de Brasil puso sobre la mesa y que Sergio Massa analizó con su par Fernando Haddad.

El asesor de Sergio Massa, Gustavo Martínez Pandiani, subsecretario para América latina de la Cancillería, aclaró tras la reunión que se trata de una moneda para operaciones comerciales y no una moneda única regional. La idea, de todas formas, representaría tener una política monetaria en común, lo que pueden ver con buenos ojos hasta en la oposición, aunque lo posiciona como un plan de largo aliento.

Sergio Massa y su equipo en contactos previos con Gerardo Alckmin y Fernando Haddad en Brasil

Hasta ahora rige el SML, el sistema de pago en moneda local que compensa operaciones comerciales en pesos y reales. Lo que se busca -es un pedido de Uruguay también en el Mercosur- que las restricciones cambiarias argentinas no afecten los pagos de comercio en el bloque .

celac y mercosur

En la previa a la bilateral, el canciller Santiago Cafiero detalló que el próximo 24 de enero habrá cumbre de la Celac. Lula podría llegar a la Argentina el 23, lo que representaría su primer viaje internacional.

El mayor tamaño relativo de las empresas brasileñas; problemas de infraestructura en ambos países, logística enfocada en el comercio extra-zona; falta de fomento a nichos más competitivos, trabas y diferencias regulatorias y barreras fitosanitarias, son los problemas sectoriales según la consultora de Sica.

"La falta de rumbo del Mercosur", en tanto, es uno de los puntos que señala Abeceb como debilidad estructural, algo que con la llegada de Lula se espera sortear, aunque Argentina también deberá transcurrir un año de elecciones este 2023.