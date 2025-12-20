En esta noticia Más divisas

Aunque hoy más que un beneficio representa una de las principales barreras para incrementar las ventas al exterior, desde la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) destacaron que los reintegros son un derecho y exigieron que se aceleren los plazos de devolución.

La recuperación de los impuestos internos (como el IVA) aplicados a las exportaciones o a los insumos que se utilizan para producir las ventas al exterior es parte de la “rentabilidad”, aseguró Fernando Landa, titular de la CERA. Aun así, el cobro real se extiende considerablemente por encima del plazo previsto, que puede ir de 30 a 120 días, lo que en la práctica significa “inmovilizar capital”.

“¿Qué hace un exportador con una deuda de u$s 10 millones por reintegros?”, cuestionó Landa y respondió: “Lo más probable es que frene las ventas al exterior temporal o definitivamente”.

Por el contrario, si una firma deja apenas u$s 10 sin liquidar, “no puede recuperar nada del IVA”, contrastó, afirmando además que actualmente “no hay plazos” ciertos para recuperar dichos reintegros.

Según alertan los exportadores el monto de la deuda de seis meses que acumula la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) con los exportadores equivale al superávit fiscal de todo un año.

La cifra que asciende a u$s 1500 millones, es una estimación que realizó Guillermo Michel, ex titular de la Aduana y que no suena “descabellada” para la CERA, aunque reconocieron que son datos difíciles de auditar por tratarse de información privada.

“Si la contribución por no pagarle reintegros a los exportadores formó parte del superávit fiscal, hay algo que rever”, cuestionó Landa durante la presentación de la “Estrategia Exportadora 2030” ante la prensa.

Desde la entidad señalan que esta deuda, junto con la liquidación obligatoria de divisas a través del Banco Central —una restricción que les impide disponer de los dólares de sus operaciones—, es una de las principales causas que frena tanto las inversiones como el incremento de exportaciones.

El impacto de la “dolarización”

A través de la Resolución 1834/2025, publicada el 14 de noviembre en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía instruyó a la ARCA a “dolarizar” los saldos adeudados a exportadores e importadores. La norma establece que las solicitudes de devolución, los saldos a favor de libre disponibilidad y los reintegros acumulados al 31 de octubre de 2025 sean expresados en dólares estadounidenses.

Además, se dispuso que los contribuyentes que opten por dolarizar estos saldos podrán solicitar, recién a partir del 1° de enero de 2027, su compensación contra otros tributos o su devolución en moneda extranjera.

Para Michel, con este paso el Estado reconoce la deuda, pero “la patea” al 2027. “Para el presupuesto nacional es contabilidad creativa: patean el déficit de ‘caja’ al 2027, postergando la devolución o compensación de los saldos adeudados”, señaló. Según su análisis, la deuda por Impuesto PAIS, reintegros y saldos de libre disponibilidad ronda los u$s 1500 millones, lo que equivale aproximadamente a 0,2 puntos del PBI.

Por su parte, la CERA señaló que la resolución constituye un reconocimiento tácito de la imposibilidad del Estado de cancelar sus obligaciones en tiempo y forma. Según la entidad, el esquema propuesto implica un diferimiento adicional a tasa cero en dólares, lo que representa un costo financiero real para el sector privado.

Finalmente, la Cámara advirtió que esto genera incertidumbre sobre el cumplimiento futuro de los regímenes de recupero de impuestos previstos por la OMC y la legislación local, esenciales para la competitividad internacional.

Durante la presentación del programa para incrementar en u$s 16.000 las exportaciones hacia el 2030, la CERA alertó que la participación de Argentina en las exportaciones globales se mantiene en torno al 0,33%, con escasas perspectivas de mejora en el corto plazo.

A la par, describieron un escenario de estancamiento ya que la cantidad de empresas exportadoras no sube de 9300 desde hace una década, con fuerte concentración y primarización.