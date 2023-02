"Sueñen conmigo": cómo es el nuevo spot de Alberto Fernández en tono de campaña y doble mensaje electoral

El presidente Alberto Fernández publicó un nuevo spot con estética de campaña, en el que lanzó duras críticas contra Juntos por el Cambio, y planteó "construir una utopía de la igualdad". "Les pido que lo sueñen conmigo porque no quiero soñarlo solo, porque si lo sueño con ustedes ese sueño se va a hacer realidad", se lo escucha decir al mandatario, en un fragmento de su discurso pronunciado el martes, en Tucumán.



Tras la encabezar el acto de inauguración de las estaciones transformadoras Los Nogales y El Manantial, el Presidente pidió no olvidar "la Argentina que dejaron" en una clara referencia a la gestión del exmandatario Mauricio Macri.

"No se olviden de la deuda que tomaron, de los negocios que hicieron con sus familias y sus cómplices. No se olviden de la pobreza en la que sumergieron a millones de argentinos ni de las 23 mil pequeñas y medianas empresas que cerraron", vociferó junto al hasta entonces jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo.

En la misma línea, el Presidente pidió construir "una nueva utopía de la igualdad, del desarrollo del norte grande, del crecimiento de las provincias norteñas, y de integrar a la Patagonia a la Argentina".

A su lado, la futura fórmula que competirá por la gobernación de Tucumán el próximo 14 de mayo aplaudía.

Si bien el jefe de Estado aún no definió públicamente si será candidato a la reelección, el video tiene tintes electorales que van más allá del apoyo que el video le da a los candidatos peronistas de Tucumán.

Tanto Jaldo como Manzur aprovecharon la visita del jefe de Estado para manifestar su apoyo a "lo que decida el Presidente" respecto a su futuro de cara a las próximas presidenciales. "Querido Alberto: Tucumán te quiere, te valora, te está agradecido, y obviamente decir que lo que decidas el peronismo tucumano te va a seguir", planteó el titular de ministros.

A pesar de la oficialización de su salida de Casa Rosada para retornar a sus tierras, el funcionario completó: "Por eso compañeros, no puede ser que este país que está despegando después de todo lo que nos pasó, no puede ser que vuelva a los que hundieron y fundieron la Argentina. No lo tenemos que permitir".

En sintonía, Jaldo afirmó: "Juan Manzur ha tomado la decisión de acompañar las decisiones del señor Presidente de la Nación. Alberto, usted decida que nosotros lo acompañamos". A su turno, el jefe de Estado pidió el apoyo para Jaldo en los próximos comicios