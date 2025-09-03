Decretaron feriado el lunes 8 de septiembre y habrá un nuevo fin de semana largo

El mes de septiembre llegó con una excelente noticia en el calendario, ya que muchas personas podrán aprovechar el feriado del próximo lunes 8 y disfrutar de un fin de semana largo.

Es oficial | Confirman un feriado en septiembre y ese día no habrá clases en todo el país

Es un hecho: el Gobierno decreta un nuevo lunes feriado y todo el país disfrutará de otro fin de semana largo

El lunes 8 de septiembre será feriado y estas personas podrán aprovecharlo

El lunes 8 de septiembre será feriado en la localidad de San Pedro, provincia de Buenos Aires, y se conmemorará una celebración patronal, por lo que los habitantes de la ciudad podrán disfrutar de un día más de descanso tras el primer fin de semana del noveno mes del año 2025.

La localidad de San Pedro, con vista al Río Paraná y a la cual se accede por la Ruta Nacional Número 9 y la Ruta Provincial Número 191, tendrá su feriado local de índole patronal para el lunes 8 y su población podrá disfrutar del día.

Todas estas localidades tendrán feriado el lunes 8 de septiembre

Además de San Pedro, habrá más localidades de la Provincia de Buenos Aires que tendrán feriado el día lunes 8 de septiembre. Esto se debe a celebraciones patronales y aniversarios fundacionales.

Localidades con feriado patronal:

Carhué, partido de Adolfo Alsina.

La Niña, partido de 9 de Julio.

Localidades con feriado por aniversario fundacional:

José Benito Casas, partido de Patagones.

Colonia El Toro, partido de Carlos Tejedor.

Trasladaron el feriado del 12 de octubre y habrá un fin de semana largo

A través del Boletín Oficial, el Gobierno informó que a partir de ahora todos los feriados de índole trasladables que caigan en día sábado o domingo, según el calendario 2025, se pasarán al viernes previo o lunes posterior.

En la resolución del Boletín Oficial se expresó cómo funcionará el nuevo mecanismo para fines de semana largos: "Establécese que los feriados nacionales trasladables conforme lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N° 27.399, cuyas fechas coincidan con un día sábado o domingo podrán trasladarse al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior, según lo determine la Autoridad de Aplicación", señalaron.

¿Cuándo se va a hacer el feriado de octubre?

En el caso del feriado correspondiente al Día de la Raza, que anteriormente tenía el nombre de Día del Respeto a la Diversidad Cultural, iba a realizarse el domingo 12 de octubre. Sin embargo, con la medida actual se trasladó al viernes 10.

Esto significa que habrá un nuevo fin de semana largo y será de viernes, sábado y domingo, con lo cual muchas personas podrán aprovecharlo para descansar o hacer una escapada para aprovechar en una de las mejores épocas del año.