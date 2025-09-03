Chau pensión por invalidez: estas personas dejarán de cobrar el beneficio tras el escándalo de ANDIS

En medio de la investigación por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno confirmó que dará de baja la pensión por invalidez de un grupo determinado de titulares. La medida se aplicará para quienes no cumplan con un requisito clave.

La prestación por parte de ANSES se otorga a aquellas personas que no están aptas para trabajar por razones de salud y están en situación de vulnerabilidad social. Sin embargo, las auditorías impulsadas por el Gobierno descartarán a determinados beneficiarios .

¿A quiénes le dejarán de pagar la pensión por invalidez?

Para cobrar la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, el organismo previsional establece algunas normas indispensables que tiene que cumplir una persona para acceder al beneficio.

Uno de los requisitos se relaciona con la incompatibilidad de cualquier tipo de relación laboral . En caso de que una persona que cobra la PNC por invalidez comience a trabajar en relación dependencia, autónomo o monotributista, no podrá continuar cobran esta ayuda económica.

¿Quiénes pueden cobrar la pensión por invalidez?

ANSES especifica en su página oficial cuáles son las condiciones que tiene que cumplir una persona para cobra la pensión por invalidez:

Demostrar una discapacidad laboral igual o superior al 66%, a través del Certificado Médico Oficial (CMO).

Tener como máximo 65 años de edad.

Ser argentino de nacimiento o por naturalización, con residencia en el país.

Si sos extranjero, deberás comprobar una residencia continua mínima de 10 años en el territorio nacional.

En el caso de solicitantes menores de edad, los padres o representantes legales deben acreditar una residencia continua mínima de 3 años en el país.

No percibir jubilación ni pensión.

Para menores de edad, los ingresos del núcleo familiar no deben exceder el equivalente a 4 jubilaciones mínimas.

Presentar un informe catastral con sello oficial del organismo emisor, a nombre propio o de tu pareja conviviente. Si sos menor, debe estar a nombre de tus padres o tutor. (Este requisito aplica únicamente para quienes residen en Santiago del Estero, Santa Cruz, San Luis, La Pampa, Neuquén o Tierra del Fuego).

¿Cuál es el monto de la pensión por invalidez?

Para septiembre, la pensión por discapacidad aumentará un 1,9% debido a la Ley de Movilidad que toma como dato la inflación de julio informada por el INDEC. En este caso, corresponde al 70% a una jubilación mínima.