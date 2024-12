Sturzenegger repasó el ajuste en el Estado y dejó un juramento para el año electoral: "Nada de nada..."

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, reafirmó en una entrevista radial que el gobierno no alterará su política de equilibrio fiscal en 2025, a pesar de ser un año electoral. Ante la consulta, en Radio Mitre, sobre si el oficialismo podría modificar su postura para captar votos, el funcionario fue categórico: "Nada de nada. El compromiso con esto es inclaudicable". Según él, el presidente Javier Milei considera que el déficit fiscal es "el germen de todas las desgracias" que afectaron a la economía argentina.

Sturzenegger defendió que el equilibrio fiscal se logró mediante una significativa reducción del gasto público, que continuará en los próximos años. "El dinero gastado por los privados, en libertad, es mucho más efectivo y eficiente que lo gastado" en la estructura burocrática del Estado. En la textual del funcionario: "La subsecretaría de la Dirección Nacional de la Coordinación de no sé qué pindongas" (sic).

El primer año de gestión y su impacto social

El ministro destacó que, durante el primer año de gestión, la inflación se redujo considerablemente, lo que benefició a las clases medias y permitió disminuir los índices de pobreza e indigencia. Ante el convite del pie periodístico, Sturzenegger validó que Milei puede terminar su primer año con menos pobres y menos indigentes que Cristina Kirchner y Alberto Fernández. También afirmó que los salarios comenzaron a superar sistemáticamente a la inflación en los últimos meses, especialmente en el rubro de alimentos.

La política de austeridad impulsada por el gobierno resultó en una economía que, según el funcionario, "será un 3% más grande que cuando Milei asumió". Este crecimiento se habría logrado a la par de una reducción del gasto público en cinco puntos del Producto Bruto Interno (PBI), lo que permitió liberar recursos hacia el sector privado.

El futuro de los impuestos

Sturzenegger adelantó que el Gobierno continuará trabajando para reducir impuestos, gracias a los ahorros generados por la disminución del gasto público. "La posibilidad de bajar impuestos viene sin trampa, sin letra chica, sin engaño. Si bajamos el gasto público, no necesitamos cobrar impuestos", afirmó. Asimismo, anticipó un "debate interesantísimo" sobre qué tributos deberían reducirse, mencionando opciones como ganancias, impuestos al trabajo y aranceles al comercio exterior.

El ministro también resaltó el enfoque del gobierno en mantener la inflación bajo control, describiéndola como "el impuesto más importante que se logró bajar este año". En su opinión, esto benefició principalmente a la clase media, al aliviar la presión sobre su poder adquisitivo.

Un Estado más eficiente

La reducción de estructuras estatales superfluas fue otro eje de gestión. Según Sturzenegger, en 2024 se eliminó el 30% de las direcciones y comisiones consideradas innecesarias. Aunque no se brindaron cifras exactas sobre el ahorro generado, el ministro aseguró que el gobierno sigue trabajando para adaptar el Estado a funciones que realmente beneficien a la ciudadanía.

El compromiso del oficialismo para 2025 es continuar con esta línea de acción, lo que permitiría ampliar la capacidad del sector privado y consolidar una economía más dinámica y equilibrada. "El presidente nos dice: no se distraigan, no se desvíen un minuto, no descansen un minuto", concluyó el ministro, reforzando la visión de un gobierno determinado a mantener el rumbo fiscal, incluso en el contexto de un año electoral.