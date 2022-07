Silvina Batakis sigue sin dar señales en Energía y la segmentación es una utopía

Las versiones corrieron durante toda la semana y las señales sumaron contradicciones. El presidente Alberto Fernández tiene entre ceja y ceja a la Secretaría de Energía , el área clave de la política macroeconómica que se reservó la vicepresidenta Cristina Kirchner para funcionarios de su confianza.

Los primeros días de Silvina Batakis como ministra de Economía, en reemplazo de Martín Guzmán, no otorgaron certidumbre al no definir su nuevo equipo de trabajo, quizás por lo inesperado de la oportunidad que le llegó casi siete años después de que Daniel Scioli le prometiera ese cargo, si salía electo presidente.

Renunció el responsable de la segmentación

Lo cierto es que pese a los rumores, la continuidad del secretario de Energía, Darío Martínez, y del subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, parece asegurada. En el kirchnerismo hay respaldo absoluto por sus "compañeros".

En declaraciones al canal TN, la "Griega" ratificó la segmentación de tarifas tal cual lo previsto en el Decreto 332, que estableció el nuevo régimen bajo criterios de ingresos, que fue resistido por Martínez y Basualdo.

Avanzar sin cambios podría tensionar la relación con el kirchnerismo, que dio el aval para el nombramiento de Batakis pero ahora se empieza a despegar. "La nueva ministra tiene las respuestas, nosotros no", cuentan en el entorno de Cristina y Máximo Kirchner.

El ex jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados y actual titular del Partido Justicialista (PJ) bonaerense coló ayer la cuestión energética en un discurso ante la militancia. En Escobar, recordó que la deuda tomada por el gobierno de Mauricio Macri no llegó a la producción y no se convirtió en financiamiento para construir una planta de licuefacción de gas natural , que se podría exportar hoy a Europa para reemplazar el fluido de Rusia.

Por su lado, en una entrevista con Río Negro, Martínez anunció ayer que el Gobierno nacional está próximo a lanzar una nueva ronda del Plan Gas para aumentar la producción y que se permita "llenar la capacidad de transporte" que tendrá la Argentina con el futuro gasoducto Néstor Kirchner, tal como anticipó El Cronista meses atrás. También se autorizaron nuevas exportaciones a Chile en condición firme para la próxima temporada estival.

Como consecuencia de ese esquema, "diez empresas productoras de gas argentino exportarán hasta 10 millones de metros cúbicos por día desde el 1 de octubre hasta el 30 de abril del 2023, solidificando esta política exportadora y obteniendo para el país divisas por más de 540 millones de dólares".

El funcionario también confirmó que hoy se abrirán las ofertas para la construcción del primer tramo del gasoducto desde la localidad neuquina de Tratayén (Vaca Muerta) hasta la bonaerense de Salliqueló.