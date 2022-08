Sergio Massa, sobre el blanqueo para la construcción: "El objetivo es transformar el ahorro dormido en inversión y trabajo"

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este lunes el nuevo Régimen de Blanqueo para la Construcción , que incorpora beneficios fiscales para las empresas del sector en el marco de la búsqueda del crecimiento y financiamiento de proyectos afines.

En un acto con empresarios, desarrolladores y trabajadores de la construcción en San Fernando, anunció que mañana el ministerio de Economía y la AFIP "irán publicando las condiciones" del nuevo blanqueo.

" El primer objetivo es transformar el ahorro dormido, que muchas veces no está blanqueado frente al fisco, en inversión y trabajo ", señaló Sergio Massa.

"Queremos que transformen esos pequeños ahorros de pesos y dólares que los argentinos guardan ante la incertidumbre en un bien que les permita preservar el valor y construir futuro dentro de sus generaciones familiares", planteó el ministro.

" Es mucho más fácil ahorrar en valor ladrillo , que andar pasando de generación en generación operaciones financieras", añadió.

Esta medida integra la Ley de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda Nº 27.679, que fue prorrogada un año más por el Senado el pasado 10 de agosto .

" La ley pretende facilitarle la vida a los que tienen miedo frente a la AFIP, a los que tienen algún peso guardado ", acotó.



Además, apuntó que es una ley federal: " Cuanto más lejos de Buenos Aires es la inversión, más grandes son los incentivos que prevé la ley ".

DE QUÉ SE TRATA el RÉGIMEN DE BLANQUEO





El Gobierno promulgó la ley de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda, que extenderá por un año el régimen de blanqueo para la construcción, a través del decreto 522/2022 publicado hoy en el Boletín Oficial.



La reglamentación de la AFIP estará vigente el miércoles y plantea una declaración voluntaria de tenencia de moneda nacional y extranjera. Los fondos alcanzados por un impuesto especial serán del 5% en una primera etapa, vencidos los primeros 90 días será del 10% y luego del 20% .

Con esta norma, el Gobierno espera sumar entre u$s 4000 millones y u$s 5000 millones a los apenas u$s 200 millones que fueron atraídos el año pasado hacia la Argentina durante los 120 días que duró el régimen en 2021.

La resolución completa





Según el decreto de reglamentación 522/2022 publicado en el Boletín Oficial este lunes, el blanqueo de capitales para la construcción tendrá esta vez unos 90 días para que los empresarios puedan pagar apenas un 5% del costo de la penalización, una tasa que ascenderá al 10% pasado ese plazo y por tres meses más; y al 20%, luego, hasta medio año posterior al último vencimiento.

Las personas que accedan a este régimen para iniciar o completar proyectos inmobiliarios privados van a quedar eximidos del pago del Impuesto a los Bienes Personales, entre otros beneficios.