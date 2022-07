Sergio Affronti dejará de ser el CEO de YPF: lo reemplaza Pablo Iuliano

Sergio Affronti dejará de ser el CEO de YPF y será reemplazado por Pablo Iuliano. Aunque la petrolera de bandera aún no ha oficializado el cambio, el dato se da por descontado y confirmado en el mercado. Su salida se da en medio de diferencias con Pablo González, presidente de la empresa estatal.

Según las fuentes consultadas por El Cronista, Affronti "no respondía a algunos lineamientos de la gestión" , por lo que se decidió su salida. Algunas de las diferencias con González radicaban en la compra de barcos de gasoil que pretendía llevar adelante la compañía, especialmente en semanas donde se registraron mayores faltantes de productos, para surtir a las estaciones de servicio del interior del país.

Pablo Iuliano será el nuevo CEO de YPF.

El exdirectivo asumió como CEO en abril de 2020, luego de una carrera dentro de la compañía, en la que fue, entre otras cosas, en 2008 fue gerente general y country manager de Repsol YPF en Ecuador, para pasar a estar a cargo de la exploración y evaluación de oportunidades de Upstream del grupo a nivel global.

El ex CEO fue recomendado para el puesto por Miguel Galuccio, ex titular de la compañía bajo el mandato de Cristina Kirchner. Pablo Iuliano, vicepresidente de Upstream No Convencional de YPF , sería el reemplazante de Affronti.

Aunque las diferencias entre González y Affronti eran visibles , la situación se agravó con la recienta publicación de una investigación que tuvo su a fines del año pasado y que derivó en una denuncia judicial que desde entonces investiga la jueza María Servini.

Además, el saliente CEO marcó su posición con respecto al precio de los combustibles, en especial del gasoil que fue cuestionado por faltantes. Pablo Iuliano, por su parte, es ingeniero químico de la UTN , y lleva 20 años en YPF, ingresó a la empresa en 1998, cuando aún estaba en manos de la española Repsol, como ingeniero de producción.