El Gobierno cerró septiembre con superávit: el financiero acumuló 0,4% y el primario 1,7%

El Gobierno anotó en septiembre un superávit primario de $ 816.477 millones, mientras que el financiero fue de $ 466.631 millones, luego de un pago de intereses de deuda pública neto intra sector público por $ 349.816 millones. Así, acumuló nueve meses consecutivos de superávit.

El resultado respondió al fuerte recorte sostenido del gasto, que compensó la moderada suba de los ingresos.

Así, el Sector Público Nacional acumula en los primeros nueve meses del año un superávit financiero equivalente al 0,4% del PBI y un primario por el 1,7%.

"Este resultado primario es consistente con el sendero de gasto considerado sostenible, y se genera en ingresos que respondieron a situaciones puntuales como los recursos obtenidos a partir del Régimen de Especial de Ingreso sobre el Impuesto a los Bienes Personales (REIBP)", señalaron desde el Gobierno.



"Argentina no se puede dar el lujo de perder el orden fiscal, porque es un país que no tiene credibilidad. No es lo mismo ser un policy maker de Argentina, que de un país desarrollado, tenemos que re ganar la credibilidad y lo estamos haciendo", dijo Luis Caputo en el Coloquio de Idea ante más de mil empresarios.



En ese mismo sentido, el asesor del ministro, Felipe Nuñez, detalló: "Es la primera vez que se logra esto sin estar en default".

Los ingresos subieron, pero menos que la inflación

Los ingresos totales en el mes alcanzaron los $9.114.215 millones (+197,3% i.a.), lo que implica una caída real si se compara contra la inflación en el mismo período (209%).

La recaudación tributaria presentó un crecimiento de 197,3% interanual, "explicado principalmente por la variación de los ingresos correspondientes a los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+219,6% i.a.), los Derechos de Exportación (+379,3%), y Bienes Personales (+1.536,0% i.a.), explicado principalmente por el REIBP", señalaron desde el Ministerio de Economía.

Los impuestos vinculados a la actividad económica tuvieron todos crecimientos por debajo de la inflación. Es el caso del impuesto a los Débitos y Créditos (175,4% interanual), IVA neto de reintegros (156%) y Ganancias (163,6%).

Según explicó el presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Nadin Argañaraz, los ingresos totales tuvieron una variación real negativa del 8%, mientras que los tributarios cayeron 3,8% real interanual y la baja de los no tributarios fue del 44% real interanual.

*En septiembre el gasto primario nacional tuvo una baja interanual real del 25%.*

En septiembre, se aprecia que 14 de los 16 componentes del gasto tuvieron descensos en términos reales. Los que subieron fueron asignaciones universales para la protección social (32,2%) y subsidios... pic.twitter.com/pnX6H7XpUi — Nadin Argañaraz (@NadinArganaraz) October 16, 2024

Sigue el recorte del gasto

"El superávit se alcanzó con una reducción de 30% interanual en el gasto primario en términos reales. Esto permite devolver al sector privado los recursos que antes iban a financiar al Estado. Ajustado por inflación, en septiembre de 2023 se había registrado un déficit de casi $1.600.000 millones", analizó el asesor del Ministerio de Economía Martín Vauthier.

El superávit se alcanzó con una reducción de 30% i.a. en el gasto primario en términos reales. Esto permite devolver al sector privado los recursos que antes iban a financiar al Estado.

Ajustado por inflación, en sep-23 se había registrado un déficit de casi $1.600.000 millones. https://t.co/ulf1RSHpzS — Martín Vauthier (@VauthierMartin) October 16, 2024

Los gastos primarios acumularon los $8.297.768 millones, lo que implicó un aumento del 131,1% interanual.

Las prestaciones de la Seguridad Social, las más relevantes en cuanto a su peso en el total del gasto ($5.383.610 millones) tuvieron un aumento del 174,2%, también por abajo de la inflación.

Esto se dio "producto del impacto de la fórmula de movilidad aprobada por la Ley N° 27.609 y el DNU 274/24, que adecuó la mencionada fórmula para que los aumentos jubilatorios acompañen la evolución de la inflación y otorgó una compensación adicional de 12,5% para todos los pasivos bajo ese régimen", explicaron desde Economía.



Si se añade el refuerzo de ingresos previsionales de hasta $70.000 (más de $331.400 millones), la variación del gasto previsional nacional fue de +163,8% i.a..

Las remuneraciones alcanzaron los $1.073.545,6 millones (+145,6%) producto de los incrementos otorgados en el marco de las políticas salariales acordadas.



Las transferencias corrientes alcanzaron los $3.167.884,5 millones, lo que representó una suba del 133,4%. Las destinadas al sector privado subieron un 160,6% ($1.633.868,6 millones). Entre ellas, se destacaron las prestaciones sociales, las de PAMI, los cambios en movilidad de asignaciones familiares (como la AUH) o las políticas alimentarias (con el incremento de la Tarjeta Alimentar del 138% desde enero) o el plan 1.000 días.

Las transferencias corrientes al sector público realizadas en septiembre sumaron $479.058 millones (+41,5%) y los subsidios económicos los $446.490 millones (168,2%). Los energéticos variaron $335.310 millones (188,7% i.a.), mientras que los destinados al transporte lo hicieron en $96.505 millones (+119,0% i.a.).

Argañaraz explicó que la caída real interanual del gasto primario fue del 25%, con caídas en 14 de los 16 componentes.

*En septiembre el gasto primario nacional tuvo una baja interanual real del 25%.*

En septiembre, se aprecia que 14 de los 16 componentes del gasto tuvieron descensos en términos reales. Los que subieron fueron asignaciones universales para la protección social (32,2%) y subsidios... pic.twitter.com/pnX6H7XpUi — Nadin Argañaraz (@NadinArganaraz) October 16, 2024

"Los que subieron fueron asignaciones universales para la protección social (32,2%) y subsidios a otras funciones (3,4%). Los gastos que más cayeron fueron: transferencias de capital a provincias (-97,5%), otros gastos corrientes (-78%) y transferencias corrientes a provincias (-71,5%)", agregó.



El gasto en intereses tuvo una caída del 13,6% real interanual.

Cómo viene el año

Según IARAF, el ajuste en lo que va del año es equivalente a 3 puntos del PBI. En los primeros 9 meses del año, los ingresos totales cayeron 6,3% real interanual y el gasto primario se contrajo 29,5%.