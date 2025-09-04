El Senado debate el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad
- La Cámara alta discute el veto a la emergencia en discapacidad, que ya fue rechazado en Diputados.
- Además, tratará la modificación del régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y otros cambios.
Con el presidente Javier Milei ausente del país, viajó a EE.UU. donde se reunirá con inversores, los senadores debaten este jueves debatir el veto presidencial del proyecto que declara la emergencia en el área de Discapacidad, ya aprobado en Diputados.
Además, discutirán la modificación del régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes.
"Acá tiene que venir a explicar la ministro qué hizo. La secretaria general, con rango de ministro, sobre la cual pesan graves acusaciones. No estamos hablando de un chisme de televisión acá sino que es un secretario de alto rango, de confianza del Presidente, abogado del Presidente. No dijeron que la grabación era falsa", apuntó el jefe del bloque de senadores de Unión por la Patria.
En ese marco, agregó: "'Lule' Menem, que es empleado de acá, que también tiene que venir a explicar...Empleado del Senado desde hace 40 años...Más casta imposible".
Desde la oposición en el Senado le hicieron fuertes críticas al Gobierno en relación a los escándalos por las presuntas coimas en la ANDIS.
Una de las que cargó contra Milei, fue Carolina Moisés (Unión por la Patria) quién señaló: "Anoche el presidente Javier Milei dijo: 'Se metieron con mi hermana (Karina Milei)'. Y sí, señor Presidente. Usted es Presidente, quiso ser Presidente y administra este país. Y se metieron con su hermana... Y sí señor Presidente, su hermana es funcionaria pública, es secretaria general de la Presidencia y tiene que rendir cuentas como cualquier funcionario público. No le tenemos miedo a las amenazas, no le tenemos miedo a Milei".
¿Cuántos votos necesita la oposición para rechazar el veto a la Emergencia en Discapacidad?
De acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional, el Congreso puede insistir con la sanción de una ley, rechazando un veto, pero deberá contar entonces con la mayoría de las dos terceras partes de los legisladores presentes en cada cámara legislativa.
Con la insistencia de los diputados consumada, el Senado ahora deberá asegurar la misma mayoría para que el veto a la Emergencia en Discapacidad caiga definitivamente.
A los 34 legisladores de Unión por la Patria se sumarán varios senadores de la UCR, como Martín Lousteau, Pablo Blanco y Maximiliano Abad, entre otros. También Guadalupe Tagliaferri y Luis Juez, del PRO, legisladores provinciales como Mónica Silva (Río Negro), José Carambia y Natalia Gadano (Santa Cruz), y Alejandra Vigo (Córdoba).
El senador de la UCR, Víctor Zimmermann, anticipó que la mayoría de los legisladores rechazarán el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que se trata en sesión de la Cámara Alta.
Zimmermann dijo en declaraciones a AM 990 que "la gran mayoría de los bloques y de los senadores van a ratificar el proyecto que fue votado y recibió un número muy abrumador y acompañamiento en el Congreso".
El senador agregó: "Son las posibilidades de los mecanismos institucionales que existen, esa es nuestra tarea, esperemos estar a la altura de las circunstancias".
Hay quórum: comienza la sesión
La oposición consiguió quórum y el Senado se prepara para debatir el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El Senado, a punto de rechazar un veto presidencial después de dos décadas
El Senado volverá a ser el epicentro de la política este jueves desde las 11 de la mañana, en una sesión que promete marcar un antes y un después en la relación de fuerzas entre el Congreso y la Casa Rosada. Continuar leyendo
