El Senado debate el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad

Con el presidente Javier Milei ausente del país, viajó a EE.UU. donde se reunirá con inversores, los senadores debaten este jueves debatir el veto presidencial del proyecto que declara la emergencia en el área de Discapacidad, ya aprobado en Diputados.

Además, discutirán la modificación del régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes.

Seguí la cobertura minuto a minuto de El Cronista.



