Aprobaron la Boleta Única de Papel: Que cambiará en las elecciones y el apuro del Gobierno

El Senado aprobó la utilización de la Boleta Única de Papel (BUP) en las elecciones nacionales, cambiando el diseño aprobado por Diputados en el 2022. El proyecto fue impulsado por el gobierno de Javier Milei y se inauguraría en las elecciones legislativas del próximo año.

De todos modos, para que esto ocurra se deberá sancionar con velocidad si es que la intención es que esté disponible para aplicar en 2025. Incluso, si no se trata antes de marzo regresará todo al punto de inicio, es decir que el texto perderá estado parlamentario.

La boleta aprobada por la Cámara Alta, sería ya no similar al sistema cordobés-como disponía la legislación de diputados- sino como el sistema mendocino.



A las 20 horas, votaron de forma en general en el recinto del senado. El resultado fue 39 votos afirmativos, 30 votos negativos y con cero abstenciones. Solo el kirchnerismo se opuso y con tres ausentes que pertenecían a su bloque, en total los 33 senadores de UP.

Por otra parte, la votación en particular con las modificaciones propuestas fue de 38 positivos y 30 negativos.

Tras la aprobación con modificaciones, el proyecto debe volver a Diputados para que le den al visto bueno final.

"El desafío es fortalecer las instituciones democráticas, la constitución y los órganos de gobierno", sostuvo el senador Edgardo Kueider de Unidad Federal.

La BUP es un instrumento de votación que muestra toda la oferta electoral de un distrito en un solo papel y se vota marcando los casilleros correspondientes a los partidos o frentes electorales para cada categoría.



La diferencia clave entre la Boleta de Mendoza, con respecto a la de Córdoba, es el formato. El modelo mendocino es apaisado en lugar del cordobés que es alargado y ocupa más espacio en forma vertical.

Sin embargo, un detalle curioso que responde a este cambio electoral es que las licitaciones para las boletas empiezan a fines del 2024 y por lo tanto para poder iniciar ese cambio es preciso que sea aprobado con celeridad en Diputados.



Resta por verse que hará esa Cámara, con la cual el Senado no ha acordado una aprobación de los cambios realizados. Asimismo, de aprobarse como quiere el Ejecutivo, adelantarían los cierres de listas para llegar a imprimirlas.

Además se adelantarán las elecciones 1 semana, en lugar de ser el segundo domingo de agosto serían el primer domingo de ese mes.

La justificación de la Boleta Única recae entre la sustentabilidad ambiental, el ahorro de dinero en boletas, igualdad entre los partidos y la necesidad de operar menos fiscales porque no hay que reponer boletas de partidos específicos.

"Hace un aporte al sistema democrático de la Argentina, garantiza que en el cuarto oscuro esté presente toda la oferta electoral y todos compiten en igualdad de condiciones", aseguró Kueider.



Sin embargo, algunos senadores de Unión por la Patria (UP) acusaron a los impulsores de la ley de querer "arreglar algo que funciona" y alertaron sobre las demoras que podría ocasionar el cambio de boletas.

Por su parte, el senador de la UCR Maximiliano Abad aseguró que esto mejora "la calidad de la participación ciudadana. recupera algo central en este momento de la Argentina: la confianza en las instituciones".



"A pesar de que La Libertad Avanza rompió todos los esquemas, queremos que otros partidos chicos puedan tener esta oportunidad", dijo el senador de LLA Atauche.

Que queda pendiente

Primero, los senadores deben votar el financiamiento universitario. Luego, se espera que los senadores tomen una decisión sobre el DNU que otorga 100 mil millones de pesos en gastos reservados a la SIDE será alrededor de la medianoche.



Si bien el oficialismo había logrado ayer por la noche echar por tierra el DNU 656 dentro del temario y solo dejar el tratamiento del financiamiento universitario y la Boleta Única de Papel (BUP), los legisladores de UP dieron vuelta este resultado.



Fuentes del Congreso informaron que tras la actuación de ayer por parte del bloque en Diputados, la Unión Cívica Radical (UCR) se dispuso a apoyar a UP e incluirlo en el temario oficial de la sesión.



Asimismo, la senadora por el PRO -cercana a Horacio Rodríguez Larreta- Guadalupe Tagliaferri también apoyó esta iniciativa.

Ayer cinco diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) dieran vuelta su voto y otorgaran una victoria al ejecutivo al sostener el veto presidencial sobre la mejora en jubilaciones.

"Vamos a insistir en el recinto y veremos que hace la UCR. No firmó la labor parlamentaria pero no se opuso para nada", dijo a la prensa la senadora Anabel Fernández Sagasti de UP antes de entrar al Congreso de la Nación.

Si esto sucediese, sería la primera vez en la historia que las dos Cámaras del Congreso rechazan un DNU del Poder Ejecutivo.

Por otra parte, el financiamiento educativo declara la emergencia presupuestaria para 2024 y propone una actualización de los gastos de funcionamiento.



El proyecto, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, encomienda al Poder Ejecutivo a recomponer los salarios docentes y no docentes en línea con la inflación.

Según datos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) el presupuesto vigente del programa Desarrollo de la Educación Superior es de $3.037.410 millones.

Según pudo averiguar El Cronista, hasta esta tarde estaban los votos necesarios para otorgarle la victoria a el radicalismo conducido por Emiliano Yacobitti y que se apruebe el financiamiento universitario.