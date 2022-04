Semana ANSES: IFE 4 con vencimiento de inscripción, bono para jubilados, pensionados y Potenciar Trabajo con aumento y doble cobro, ¿cómo anotarse al refuerzo de ingresos?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activó este jueves el formulario de preinscripción para cobrar el bono IFE 4 de $ 18.000 para monotributistas y trabajadores informales no registrados .

El "refuerzo de ingresos" que también podrá ser solicitado por empleadas domésticas, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE), Potenciar Trabajo, Becas Progresar y Prestación por Desempleo , se pagará en dos cuotas iguales de $ 9000, con fecha de inicio el próximo jueves 19 de mayo y de acuerdo a la terminación del DNI, según anticipó la directora ejecutiva del organismo previsional, Fernanda Raverta.

"Este refuerzo de ingresos para trabajadores informales, monotributistas sociales o monotributistas de las categorías A y B, va a a tener una instancia de inscripción, validando los datos personales en la página de ANSES, desde el aplicativo Mi ANSES con la Clave de la Seguridad Social" , repasó la funcionaria desde el segmento "ANSES Responde" de la TV Pública.



En paralelo, ANSES iniciará el lunes 2 de mayo el pago del bono extra de $ 12.000 para jubilados y pensionados con hasta dos haberes mínimos ($ 65.260,80), mientras que aquellos beneficiarios que tengan ingresos entre $ 65.261 y $77.260, "van a recibir un proporcional hasta llegar a los $ 77.260".

BONO ANSES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS: CALENDARIO DE COBRO DE MAYO 2022





ANSES pagará un bono de hasta $ 12.000 desde este lunes 9 de mayo, según la terminación del DNI, a las y los jubilados y pensionados con haberes inferiores a $ 65.260,80.



A QUIÉNES PAGA ANSES EL BONO DE $ 12.000 EN MAYO 2022

a. Los beneficiarios y las beneficiarias de las prestaciones previsionales del SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA) a que refiere la Ley N° 24.241, sus modificatorias y complementarias;

b. Los beneficiarios y las beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), instituida por el artículo 13 de la Ley Nº 27.260 y sus modificatorias;

c. Los beneficiarios y las beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de SIETE (7) hijos o hijas o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo del organismo previsional.

bono anses: FECHAS DE PAGO DE MAYO 2022 PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS





Bono para Pensiones no Contributivas de mayo 2022

DNI terminados en 0 y 1: lunes 2 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: martes 3 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 4 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: jueves 5 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 6 de mayo





Bono para Jubilados ANSES de mayo 2022

ANSES activará el próximo lunes 9 de mayo y según la terminación del DNI, el nuevo calendario de cobro para jubilados con haberes inferiores a $ 36.676.

Además, los montos adicionarán un bono de $ 12.000 (para quienes cobren hasta $ 65.260,8).

JUBILADOS ANSES: CALENDARIO DE COBRO DE MAYO 2022

DNI terminados en 0: lunes 9 de mayo

DNI terminados en 1: martes 10 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 11 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 12 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 13 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 16 de mayo

DNI terminados en 6: martes 17 de mayo



FERIADO POR CENSO NACIONAL 2022

DNI terminados en 7: jueves 19 de mayo

DNI terminados en 8: viernes 20 de mayo

DNI terminados en 9: lunes 23 de mayo





Asignación Universal por Hijo ANSES





Las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) ANSES cobrarán desde el próximo lunes 9 de mayo y según la terminación del DNI, el monto mensual junto al aumento del 50% de la Tarjeta Alimentar.

Además, tanto AUH como Asignación Universal por Embarazo (AUE), Potenciar Trabajo, Becas Progresar y Prestación por Desempleo , ya pueden solicitar el bono IFE 4 de $ 18.000, según las condiciones de compatibilidad vigente.

AUH ANSES: CALENDARIO DE COBRO DE MAYO 2022



DNI terminados en 0: lunes 9 de mayo

DNI terminados en 1: martes 10 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 11 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 12 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 13 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 16 de mayo

DNI terminados en 6: martes 17 de mayo





FERIADO POR CENSO NACIONAL 2022

DNI terminados en 7: jueves 19 de mayo

DNI terminados en 8: viernes 20 de mayo

DNI terminados en 9: lunes 23 de mayo





Potenciar Trabajo: con bono y aumento confirmado, ¿cuánto cobro en mayo 2022?





El Ministerio de Desarrollo Social activará el próximo jueves 5 de mayo el calendario de cobro para las y los titulares del programa Potenciar Trabajo 2022.

Con la posibilidad de inscribirse al bono de $ 18.000 para monotributistas y trabajadores informales no registrados , el conjunto de beneficiarios de la prestación sumarán la primera suba del 18% correspondiente a la cuota de aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), dictaminado en marzo pasado.

AUMENTO POTENCIAR TRABAJO 2022: CALENDARIO DE COBRO

Las y los beneficiarios de Potenciar Trabajo cobrarán en mayo (devengado de abril) un monto total de $ 19.470;

Luego, en julio, el haber mensual escalará a $ 21.120 (devengado de junio);

En septiembre, los titulares de Potenciar Trabajo cobrarán con una nueva actualización del 10%, lo que dejará una cifra de $ 22.770 (devengado de agosto);

Finalmente en enero de 2023, la liquidación se elevará a $ 23.925 (devengado de diciembre).

IFE 4 2022: CÓMO ANOTARSE AL BONO DE REFUERZO PARA MONOTRIBUTISTAS Y TRABAJADORES INFORMALES NO REGISTRADOS













La etapa para solicitar el pago del bono de $ 18.000 del IFE 4 para trabajadores informales no registrados y monotributistas de las categorías A y B de AFIP , contará con una instancia de preinscripción, que se inició este jueves 21 de abril desde MI ANSES.

BONO IFE 4 ANSES: CÓMO COMPLETAR LOS DATOS EN MI ANSES





Para actualizar los datos personales y de relaciones familiares en ANSES , al igual que ingresos, la gestión se debe realizar desde la plataforma Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Dentro de esta opción, seleccionar la pestaña "Refuerzo de Ingresos" - "Información Personal" , y allí podrás consultar tus relaciones familiares registradas en ANSES (padres, hijos y cónyuge) y modificar tus datos de contacto, de ser necesario.

BONO IFE 4: CALENDARIO DE INSCRIPCIÓN



Jueves 21 de abril: Inicio de preinscripción - Actualización de datos personales en Mi ANSES ;

Inicio de preinscripción - Actualización de datos personales en ; Jueves 28 de abril: Solicitud de refuerzo, aceptación de la DDJJ y carga del CBU;

Solicitud de refuerzo, aceptación de la DDJJ y carga del CBU; Jueves 5 de mayo: Resultado de solicitud;

Resultado de solicitud; Sábado 7 de mayo: Cierre de inscripción;







IFE 4 ANSES 2022: CUÁNDO SE COBRA EL BONO PARA MONOTRIBUTISTAS Y TRABAJADORES INFORMALES





La primera cuota del bono de $ 18.000 del IFE 4 para trabajadores informales no registrados y monotributistas de las categorías A y B se empezará a pagar desde el jueves 19 de mayo.

DNI terminados en 0: jueves 19 de mayo

DNI terminados en 1: viernes 20 de mayo

DNI terminados en 2: lunes 23 de mayo

DNI terminados en 3: martes 24 de mayo





FERIADO NACIONAL - DÍA DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO

DNI terminados en 4: jueves 26 de mayo

DNI terminados en 5: viernes 27 de mayo

DNI terminados en 6: lunes 30 de mayo

DNI terminados en 7: martes 31 de mayo

DNI terminados en 8: miércoles 1 de junio

DNI terminados en 9: jueves 2 de mayo



BONO PARA MONOTRIBUTISTAS 2022: ¿CÓMO SABER QUÉ CATEGORÍA DE MONOTRIBUTO SOY?