Subastan inmuebles en los barrios más caros de la Argentina a partir de u$s 30.000: cómo participar

En el marco de la Ley 52/1998 de Herencias Vacantes, la Ciudad de Buenos Aires realizará en los próximos días una nueva subasta online de propiedades y terrenos en los barrios más caros de la Argentina.

El remate se llevará a cabo con base por cuenta, orden y en nombre de la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y todos los valores recaudados se destinan al Fondo Educativo Permanente.

El Banco Ciudad realiza la tasación, exhibición y venta por subasta pública mediante la modalidad online, permitiendo así la participación de interesados a todo el país.

Los inmuebles están ubicados en distintos barrios de la Ciudad y parten de un valor base de u$S 30 mil.

Se subastan propiedades en los barrios más caros de la Argentina: cómo participar

Los interesados en realizar ofertas en la subasta deberán inscribirse y constituir domicilio especial en la Ciudad de Buenos Aires y un correo electrónico, los que serán indistintamente válidos para todos los efectos jurídicos derivados de la subasta.

Además, deberán constituir una garantía equivalente al 3% (tres por ciento) del valor de base establecido para cada inmueble hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha de la Subasta.

Previamente deberán ingresar a la página web del Banco Ciudad de Buenos Aires, en el apartado de subastas, accediendo al inmueble en el que desea participar, debiendo suscribirse en la página web mencionada, a efectos de cargar los datos respectivos y el comprobante que acredite la constitución de la garantía antes mencionada.

La Garantía de Oferta será reintegrada a quienes no hayan resultado preadjudicatarios de los lotes, dentro de un plazo de hasta 7 días hábiles, a contar desde la fecha de finalización de la subasta online, mediante transferencia electrónica bancaria.

El Gobierno porteño subasta departamentos y terrenos en la Ciudad: todas las ofertas

Departamento de dos ambientes situado en Avenida Independencia 814/16/18/20 PB "F" UF. 5, San Telmo , CABA. Precio base: u$s 48.970,00.

Departamento de un ambiente situado en Sarmiento 1281/89 Piso 4° 6 UF. 96, San Nicolás, CABA. Precio base: u$s 29.500,00.

Departamento de cuatro ambientes situado en Avenida Pueyrredón 665/67/69, Piso 4° "A", UF. 8, Balvanera, CABA. Precio base: u$s 164.200,00.

Departamento de dos ambientes situado en Morón 4265/67 PB Y 1° Piso UF. 2, Vélez Sarsfield, CABA. Precio base: U$S 33.000,00.

Casa situada en Francisco Acuña de Figueroa 1592/94, PB Y 1° Piso, Palermo, CABA. Precio base: u$s 135.000,00.

Departamento de tres ambientes situado en Talcahuano 1021/23 Piso 9° Y 10° "A" UF. 34, Retiro, CABA. Precio base: u$s 129.000,00.

Departamento de tres ambientes situado en Lafuente 154 2° "D" UF. 18 Y UF.10, PB cochera, Flores, CABA. Precio base u$s 115.000,00.

Terreno libre de mejoras situado en Blanco Encalada 1579/81, Belgrano, CABA. Precio base: u$s 883.815,00.

Departamento de tres ambientes situado en José Pedro Varela 4245, piso 14º "D" UF.83, Villa Devoto, CABA. Precio base: s$s 95.000,00.

Departamento tipo PH de tres ambientes situado en Sarachaga 4265/69, Piso 1° "3", Vélez Sarsfield, CABA. Precio base: u$s 85.000,00.

Departamento de un ambiente situado en Avenida Santa Fe 2363/75 piso 5º "F", UF.163 Y UF. 38, cochera sita en tercer subsuelo, Recoleta, CABA. Precio base: u$s 70.000,00.

Departamento situado en Bucarelli 2046/50, Piso 7° "28", UF. 37, Villa Urquiza, CABA. Precio base: u$s 76.000,00.

Departamento de tres ambientes situado en Larrea 933 piso 5° "D" UF. 29 Y UC XIII baulera ubicada en el subsuelo, Recoleta, CABA. Precio base: u$s 87.000,00.

Departamento de dos ambientes situado en Villaroel 1225/29, piso 5° "D" UF. 20, Villa Crespo, CABA. Precio base: u$s 63.000,00.

Terreno urbano situado en Andrés Lamas 2561/63, La Paternal, CABA. Precio base: u$s 190.000,00.

Departamento de tres ambientes situado en José León Suárez 2327, PB "1" UF. 1, Mataderos, CABA. Precio base: u$s 65.000,00.

La puja se llevará a cabo en la fecha y hora indicadas en cada. Cada oferente podrá realizar la cantidad de ofertas que considere necesarias hasta tanto resulte adjudicatario o sea superado. Un mismo oferente podrá realizar más de una oferta para el mismo bien, prevaleciendo siempre la de mayor valor. Todas las ofertas realizadas son irrevocables e irretractables.

En el mencionado procedimiento los oferentes podrán observar en tiempo real la evolución de las ofertas efectuadas, en monto y posición. Cada oferta formulada durante la puja por el oferente deberá superar la oferta anterior, sea propia o de otro oferente, por un monto no inferior a u$s 1.000.- (dólares estadounidenses mil) y que no exceda de u$s 10.000 (dólares estadounidenses diez mil).