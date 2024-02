Se desplomó el comercio con Brasil, pero Argentina logró superávit

En esta noticia Para abajo

En sintonía con las señales de recesión que marcan los principales indicadores económicos, en enero el comercio bilateral entre Argentina y Brasil fue de u$s 1564 millones, 15,6% inferior al alcanzado en igual período de 2023 (u$s 1852 millones), según del último informe de comercio bilateral elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Con respecto a diciembre, el intercambio también mostró desaceleración con una caída de 9,1%, debido a la baja en las importaciones de 8% y en las exportaciones de 10,2%.

Con un saldo de u$s 796 millones, las ventas argentinas a Brasil disminuyeron 3,2% en enero, de forma interanual, lo que marcó el décimo mes consecutivo de baja, mientras que las importaciones demandaron u$s 768 millones, y anotaron un descenso del 25,4%.

Este resultado que representó un alivio para las reservas del Banco Central (BCRA) significó un superávit de u$s 29 millones a favor de la Argentina por segundo mes consecutivo.

La caída interanual de las exportaciones de Argentina hacia Brasil registrada en enero respondió principalmente a la baja de polímeros de etileno, motores de pistón y sus partes, propano y butano licuado y cebada no molida .

En tanto, según la CAC, la baja interanual de las importaciones argentinas se explicó por la baja de vehículos automotores de pasajeros, partes y accesorios de vehículos automotores, papel y cartón, tubos y perfiles huecos y accesorios para tubos de hierro, combustibles de petróleo y minerales bituminosos , entre otros.

En el inicio del año, aunque con una amplia diferencia, Argentina se posicionó en cuarto lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China y Hong Kong y Macao (u$s 5062 millones), Estados Unidos (u$s 3187 millones) y Alemania (u$s 1093 millones).

Del mismo modo, entre los principales compradores de Brasil, Argentina se ubicó quinta, detrás de China, Hong Kong y Macao (u$s 7769 millones), Estados Unidos (u$s 3431 millones), Singapur (u$s 1213 millones) y Holanda (u$s 869 millones).

Por su parte, las exportaciones de Brasil al mundo aumentaron 18,5% en enero de 2024 con respecto a igual mes de 2023, al pasar de u$s 22.769 millones a u$s 27.016 millones.

En el mismo período, las importaciones totales cayeron 0,1% con respecto a las registradas hace un año (u$s 20.51 millones en 2023 vs. u$s 20.490 millones este año).

De este modo, el resultado comercial brasileño fue superavitario -por vigésimo cuarto mes consecutivo- en u$s 6527 millones, una situación semejante a la observada en enero de 2023: en aquel mes el saldo había sido positivo en u$s 2285 millones.

Las expectativas de mercado que relevó en enero el Banco Central de Brasil mostraron números similares respecto al mes anterior en materia de crecimiento estimado para 2024 (1,6% contra 1,59%). La expectativa sobre la suba de precios anual disminuyó levemente al pasar a 3,81% desde el 3,9% del mes anterior. Asimismo, se espera que el nivel de tasa de interés Selic baje al 9,0% (2,25 puntos porcentuales menos que el valor actual).