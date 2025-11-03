El presidente Javier Milei confirmó que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior . Este lunes por la mañana, el flamante funcionario hizo sus primeras declaraciones y adelantó cuáles son los temas urgentes en la agenda del Gobierno.

"Ayer me llamó el Presidente y estuvimos trabajando en la agenda, en los temas que son prioritarios para él y para el Gobierno, que tienen que ver con el Presupuesto, con una modernización laboral, con una reforma fiscal para bajar impuestos y con un nuevo Código Penal . Esa es, si se quiere, la agenda de corto para extraordinarias", planteó en una entrevista con Radio Mitre

"Hay que trabajar con la Cámara de Diputados, con el Senado, que es una nueva composición. Hay que hacer un trabajo en equipo y obviamente agradecerle a la inmensa cantidad de gobernadores e intendentes que me escribieron anoche. Si a alguno no le respondí, es porque no pude ver todos los mensajes", agregó sobre el nuevo rol que asumirá tras la salida de Lisandro Catalán.

Consultado sobre los diputados nacionales que rompieron con el PRO para sumarse a La Libertad Avanza, bajo el ala de Patricia Bullrich, indicó que "era algo que ya estaba funcionando de esa manera".

"Patricia Bullrich ya había hecho el camino hace tiempo atrás, esto no tiene que ver con con esta elección, pero hay que trabajar en conjunto", añadió.

" La tarea que a mi me toca es la sumar para hacer reformas clave ", concluyó el flamante ministro del Interior que, entre ellas, confirmó la reforma laboral, la reforma tributaria y un nuevo Código Penal.

"Empecemos por donde nos toca: Presupuesto, que es lo que necesita el país, una modernización laboral, un nuevo Código Penal, con tolerancia cero al delito, y una reforma fiscal para bajar impuestos", señaló.

Diego Santilli es el nuevo ministro del Interior

El nombramiento llega una semana después de las elecciones legislativas en las que La Libertad Avanza generó un colchón de votos que le permitirá al Gobierno gestionar los próximos dos años con un poco más de holgura.

"Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro", posteó el mandatario en su cuenta oficial de X.



El rol que se le asignó a Santilli es de vital importancia tras la salida de Lisandro Catalán, hombre que había arribado al Ejecutivo de la mano de otro de los salientes funcionarios, Guillermo Francos. Este último nombre representó un cimbronazo puertas adentro de la gestión libertaria.

Sobre Catalán es menester destacar que había sido designado en el cargo el 14 de septiembre de 2025, cuando se restituyó el Ministerio del Interior (que había sido degradado a secretaría en 2024), con el objetivo de mejorar el diálogo con los gobernadores provinciales tras la derrota electoral del Gobierno en la provincia de Buenos Aires.

Adorni por Francos: otro cambio en el Gabinete

El viernes por la noche, Guillermo Francos presentó su renuncia como jefe de Gabinete mediante una carta en redes sociales dirigida a Milei, argumentando que lo hacía ante los "persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional" .

Francos venía desgastado por las presiones internas, y desde el jueves circulaban versiones de que Milei ya había decidido correrlo de sus funciones.

¿El reemplazante? Manuel Adorni. El vocero presidencial es, junto a Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem, uno de los incondicionales de Karina Milei, la secretaria General de la Presidencia.