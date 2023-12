Santa Cruz no le pagará el sueldo a Alicia Kirchner: "No hay plata para..."

El nuevo gobernador de Santa Cruz y Secretario General de los Petroleros, Claudio Vidal, tomó una polémica decisión al comunicar que no le pagará el salario a la exgobernadora, Alicia Kirchner, y explicó que "no hay plata para los que se enriquecieron".

Vidal llegó el último 10 de diciembre al gobierno de la provincia patagónica en reemplazo de Kirchner, quien estuvo durante varios períodos al frente del gobierno local. Ahora, frente al panorama de ajuste a nivel nacional, publicó en sus redes sociales que no se le pagará el sueldo a la exmandataria provincial por los 9 días que ejerció la gobernación en el último mes del año.

"He decidido no pagarle la liquidación a la ex gobernadora Alicia Kirchner, su gabinete y parte de su equipo. Si no hay plata para el pueblo, tampoco hay plata para los que se enriquecieron con la política. De a poco ordenaremos todo", escribió.



Esta decisión va en línea con el paquete que comunicó al asumir que consistía en la venta de la residencia oficial de los gobernadores, el remate del 80% del parque automotor del estado provincial, la eliminación de viáticos a los funcionarios y fondos que eran utilizados para gastos personales y la cancelación del 50% de la pauta publicitaria.

Santa Cruz no le pagará el sueldo a Alicia Kirchner

"Hemos descubierto cosas que pasan en una provincia cuando los que están en política no piensan en el pueblo y tiene parte del acompañamiento de una parte de la Justicia. Sé que esto hay a quienes no les agrada, pero nos obligaron a los santacruceños. Basta de corrupción", sostuvo cuando llegó al cargo que consiguió en las urnas.

El sueldo que no se le pagará a Alicia Kirchner como tampoco a ningún integrante del Gabinete que la acompañó hasta el 10 de diciembre corresponde a los días del último mes del año que aún no se liquidaron y se cobrarían en enero.

Desde el gobierno provincial se informó, además, que al momento de dar cumplimiento a la transición, algunos funcionarios salientes no entregaron el patrimonio correspondiente a cada una de sus áreas y hasta el día de la fecha, siguen encontrando faltantes en el patrimonio del Estado.

Vidal insistió en que "el ajuste del cinturón debe ser para arriba, para los funcionarios, nunca para el pueblo. Nuestro gobierno no recorta gastos ni derechos hacia abajo, recorta privilegios hacia arriba".