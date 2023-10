Salió el dólar minero: Sergio Massa sumó 6 nuevos sectores en busca de reservas

En plena carrera electoral, el ministro de Economía, Sergio Massa, busca sumar las reservas del Banco Central (BCRA). Mediante una resolución conjunta, que se publicó hoy en el Boletín Oficial, amplió el Programa de Incremento Exportador, que en su origen se creó para fomentar las liquidaciones de soja.

Con esta medida, el candidato a presidente por Unión por la Patria (UP), incluirá a sectores estratégicos al régimen. En principio, se esperaba que fuera solo para la minería y las automotrices , pero en las últimas horas se sumaron la industria vitivinícola, tabaquera, del girasol, cebada y el cuero .

Así, todas las operaciones de exportación, cuya liquidación se realiza entre el 11 y el 20 de octubre de 2023 inclusive , quedaran incluidas en el programa. Como también los supuestos de pre y post financiación, siempre que la fecha efectiva de las ventas al exterior no sea posterior al 31 de diciembre de este año .

Mediante el otorgamiento de un dólar diferencial, el Gobierno proyecta, como sucedió con las tres ediciones del "dólar soja ", que se genere un incentivo y que aumenten los volúmenes de ventas al exterior, lo que permitirá un mayor ingreso de divisas a la economía.

La secretaría de Minería, Fernanda Ávila, fue la primera en salir a respaldar la decisión del Titular de Hacienda que permitirá el ingreso de la industria metalífera al programa. "Gracias a esta medida, la actividad va a recibir un impulso clave para potenciar las inversiones y las exportaciones del sector", comentó la funcionaria en su red social X.

Si bien existieron especulaciones sobre la posibilidad de incluir al litio, las mismas fueron descartadas. Solo ingresaron al programa la producción de los yacimientos de oro y plata. Los cuales le aseguran al Gobierno entre u$s 200 y u$s 500 millones, que podrá utilizar para intervenir en el mercado cambiario y contener la brecha .

Según los últimos datos oficiales publicados por la Secretaría, en agosto, las exportaciones de metalíferas alcanzaron los u$s 201 millones, lo que representó un incremento interanual del 5,6% respecto al año anterior. Y a nivel general, el 76,7% de las ventas al exterior del sector: con el oro en u$s 154 millones (59% del total) y la plata en u$s 43 millones (16%).



A la par de este sector, otros seis se incorporaron al programa, que están bajo la dependencia del secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren y del de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo.

Noticia en desarrollo...