Salida de dólares: El intercambio con Brasil crece, pero se afianza el déficit comercial

Mientras el ministro de Economía, Sergio Massa, busca fuentes de financiamiento en China para fortalecer las reservas del Banco Central (BCRA), los datos del intercambio comercial ponen más presión sobre la balanza de pagos.

Según los datos del último informe de comercio bilateral elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el intercambio entre Argentina y Brasil fue de u$s 3092 millones en el quinto mes del año, un 15,2% superior al obtenido en igual período de 2022, cuando había alcanzado los u$s 2683 millones.

Además, la actividad comercial aumentó un 21,1% en relación al mes de abril , a partir de la suba de las exportaciones en un 31%, y al incremento de las importaciones en un 15,8%.

Sin embargo, en la comparación interanual, las ventas argentinas a Brasil cayeron en mayo de 2023 4,8% y marcaron el segundo mes consecutivo de baja, al sumar u$s 1164 millones.

En tanto que las importaciones desde aquel destino fueron de u$s 1927 millones y mostraron un alza interanual del 32%. Así, el saldo comercial para Argentina arrojó un déficit de u$s 763 millones .

Con estos datos, en los primeros cinco meses del año, el comercio entre ambos países acumula un saldo negativo para la Argentina por u$s 2538 millones.

En tanto, en este período, las exportaciones crecieron 4% con respecto a los cinco meses de 2022, mientras que las importaciones desde Brasil aumentaron un 27,7% .

Brasil, el principal socio comercial de Argentina, "históricamente mostró saldos deficitarios debido a que las importaciones desde aquel país suelen ser estratégicas para nuestro tejido productivo ", describen desde la CAC.



Más salida de dólares

La caída interanual de las exportaciones de Argentina hacia Brasil registrada en mayo (4,8%) correspondió principalmente a la baja de trigo y centeno no molidos, preparaciones de cereales y harinas y polímeros de etileno en formas primarias, mientras que el alza interanual de las importaciones argentinas (32%) se explicó principalmente por soja, vehículos automóviles de pasajeros, partes y accesorios de vehículos automotores, mineral de hierro y sus concentrados y motores de pistones y sus partes.

Argentina se posicionó en tercer lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China y Hong Kong y Macao (U$S 4557 millones) y Estados Unidos (U$S 3693 millones).

A su vez, entre los principales compradores de Brasil , Argentina se ubicó tercera, detrás de China, Hong Kong y Macao (U$S 10.680 millones) y Estados Unidos (U$S 3270 millones).

En mayo, las exportaciones de Brasil al mundo aumentaron un 11,6% con respecto a igual mes de 2022, al pasar de u$s 29.642 millones a u$s 33.068 millones.

Por su parte, las importaciones totales cayeron un 12,1% con respecto a las registradas hace un año (u$s 24.685 millones en 2023 vs. u$s 21.689 millones este año).

De este modo, el resultado comercial brasileño fue superavitario -por décimo sexto mes consecutivo- en u$s 11.378 millones, una situación semejante a la observada en mayo de 2022: en aquel mes el saldo había sido positivo en u$s 4957 millones.

Las expectativas de mercado que relevó en mayo el Banco Central de Brasil mostraron un leve incremento con respecto al mes anterior en materia de crecimiento estimado para 2023 (1,26% contra 1%).