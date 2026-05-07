El estado de Florida está a punto de completar el plan de aumentos al salario mínimo que sus votantes aprobaron hace seis años. La enmienda constitucional impulsada en 2020 estableció un calendario de incrementos anuales de u$s 1 por hora con un objetivo claro: llevar el piso salarial del estado a un monto específico antes de que termine septiembre de 2026. Desde que arrancó el plan en 2021, el salario mínimo en Florida subió de manera sostenida hasta los u$s 14 por hora que rigen actualmente. El incremento que se aproxima será el último de esta serie fija, y también modificará el piso para los empleados que reciben propinas. El 30 de septiembre de 2026, el salario mínimo en Florida pasará de u$s 14 a u$s 15 por hora. Los empleados que reciben propinas también verán un aumento: su piso salarial subirá de u$s 10.98 a u$s 11.98 por hora en la misma fecha. Ambos montos fueron fijados por la enmienda constitucional aprobada por más de 6 millones de votantes. El nuevo salario mínimo superará más del doble el piso federal de u$s 7.25 por hora, una cifra que no se actualiza hace más de 15 años. Con este incremento, Florida se ubicará entre los estados con mayor salario mínimo del país. El aumento de septiembre será el último ajuste automático. A partir del 30 de septiembre de 2027, los incrementos se calcularán en función de la inflación, medida por el Índice de Precios al Consumidor para Asalariados Urbanos y Trabajadores Administrativos (CPI-W). Este mecanismo ya existía en Florida antes de la enmienda de 2020 y es el mismo que utilizan varios estados para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores. No todos los estados cuentan con un piso propio. Alabama, Louisiana, Mississippi, Carolina del Sur y Tennessee aplican directamente el mínimo federal. Georgia y Wyoming fijaron montos estatales por debajo del federal, pero el piso federal prevalece en la práctica. Texas, Pennsylvania y Wisconsin, entre otros, adoptaron el mínimo federal como referencia sin establecer un valor propio.