Ruptura entre Milei y Espert: el diputado Ramiro Marra revela los verdaderos motivos

¿Qué piensa del papel de la justicia y de la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad?

La Argentina viene en una crisis política e institucional muy fuerte desde hace varias décadas. Por eso surge nuestro espacio político. Lo que estamos viendo hoy es a la justicia, empezando a tener algo de incidencia en cuestiones que estaban funcionando de manera incorrecta. La corrupción es uno de los problemas principales que genera la política en la Argentina, y más durante el kirchnerismo. Uno se siente reconfortado cuando ve que la justicia actúa. Por otro lado, la sensación es que es poco: a Cristina Kirchner la quiero ver detrás de rejas y no en una quinta o haciendo apelaciones a la Cámara, a la Corte Suprema, ganando tiempo.



¿Durante el Gobierno de Mauricio Macri no hubo corrupción?



La corrupción es un problema generalizado en la política de espacios establecidos que se sienten parte del status quo. Pero al mismo tiempo creo que el kirchnerismo es el espacio más corrupto. Se fue ya de mambo. Porque cuando los políticos generan corrupción, generan que el resto de la sociedad también se maneje de manera incorrecta.



¿Y los privados, los empresarios también son corruptos?



Incluso los privados. Lamentablemente, los privados también son cómplices de este tipo de gobiernos que generan esta corrupción descontrolada.



Sin embargo, se habla más de la política que de los privados cuando se denuncia la corrupción. ¿Por qué?



Sí, porque el privado trata de subsistir y el político es el que nos representa a todos. Que lo haga un privado es menos grave que lo haga un político. Pero en los dos, lo aclaro porque es importante, en los dos está mal.



Hay una leve desaceleración de la inflación. Sergio Massa incluso promete seguir en esa baja hacia abril. ¿Hay motivos para ser optimista respecto a esa baja?



No, soy crítico. Creo que se vienen meses muy difíciles. Y si no es así en los próximos meses, la situación será aún más grave, porque quiere decir que estamos postergando esa bola de nieve que se fue generando a partir de las Leliqs. Esa deuda cuasi fiscal que tenemos en la Argentina hace mucho tiempo, que lo único que hace es generar inflación futura. Entonces, si en algún momento tenemos que asumirlo, que sea lo más pronto. Yo doy el ejemplo de estar enfermo. Si estoy enfermo y tengo que entrar a un quirófano para curarme, lo quiero hacer lo más rápido posible. No quiero seguir infectándome el cuerpo.

¿Qué significa hacerlo "lo más rápido posible"?



Es aceptar la realidad de acomodamiento de la economía, tomando políticas de shock. No dejar que pase el tiempo y ganar meses o semanas, porque ya ni meses se ganan, para subsistir. ¿Por qué el Gobierno no lo puede solucionar? Por la forma que tiene de pensar. No porque no tenga una solución.



¿Cómo aplicaría esa política shock en este escenario de inflación de casi 100 puntos y pobreza de casi 50?



La primera medida sería entender que este gobierno ya no tiene margen. No tiene fuerzas, no hay confianza. Necesitás un nuevo gobierno convalidado por los votos de la gente que pueda generar esas reformas profundas que necesita la Argentina.



¿A qué reformas se refiere?



Una reforma fiscal; una laboral y otra monetaria. La reforma fiscal está asociada a todo lo que es el gasto político. Siempre se habla de que hay dos tercios de gasto social dentro del presupuesto. Bueno, ¿el otro tercio entonces de qué es? ¿En qué están gastando? A ese tercio hay que cortarlo por la mitad. Y ahí empezás a tener un superávit y empezás a hablar también de una reforma tributaria que baje la carga que tenemos todos los argentinos. Con una reforma laboral y una tributaria empezás a incentivar la inversión para que pueda crecer la economía y el desarrollo a largo plazo.



Se requiere músculo político y aval en el Congreso para encarar reformas tan ambiciosas. ¿Javier Milei lo tendría, en caso de ser Presidente?



La democracia es la que te convalida para hacer ese tipo de cambios. Si vos tenés el apoyo y los votos de la gente, los cambios los podés hacer. Ese fue el grave error que cometió Juntos por el Cambio: se dejó llevar por la política. Se preocupó más por dejar contentos a los socios políticos que por hacer los cambios.



¿Cuánto del apoyo que tiene Milei es efectivamente un respaldo a sus propuestas? ¿Y cuánto en realidad es un síntoma de malestar, de rechazo a la "casta política"?

Las dos cosas. Por supuesto que hay un malestar frente al status quo, a cosas que no funcionan de la manera correcta. La gente busca algo diferente. ¿Y qué es lo diferente? Milei. ¿Por qué nuestro espacio plantea algo diferente al status quo? El status quo está basado en ideas mucho más socialistas que liberales. Cuando viene un espacio liberal y dice: "Nosotros venimos a plantear esto". ¡Ah, son diferentes! Entonces, se genera el malestar y las ideas. No existiría un Javier Milei zurdo. Javier Milei existe porque es liberal. Y es lo diferente.



¿Las reformas de shock y ajuste no tendrían un impacto social inmediato, multiplicando la pobreza de los que ganan en pesos?

Te doy el mismo ejemplo de recién: si no voy al quirófano no tengo riesgos inmediatos. Pero hay un momento en que tengo que entrar. Si vos tenés buenos médicos, la solución va a llegar más rápido y mejor. El tema es que lo tenés que asumir. No podés estar postergando. Esa es la excusa que ponen los políticos, a los que nosotros llamamos la casta para mantener el status quo: "Esto puede estar peor". No, mirá, cada vez estamos peor, no me mientas más. Vamos a estar peor porque no hay una sola medida que favorezca a los argentinos.



¿Tiene estructura nacional Milei? No le falta peso y candidatos, por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires?



Hay un error que cometemos los argentinos: pensar que la estructura política es necesaria. Bienvenido sea no tener esa estructura que luego genera costos económicos. Costos que tienen que pagar otros. O sea, no es una contra, es algo a favor que tenemos. Ahora, ¿tenemos la capacidad de gobernar? Sí, por lo que te decía antes: la democracia, los votos. Esa es la verdadera estructura, no la estructura de tener 500 o 2000 dirigentes que lo único que están buscando es plata para poder seguir haciendo política. No estamos buscando gente que quiera vivir de la política.



¿Y candidatos no les falta, sobre todo después de la ruptura con José Luis Espert?



Si estamos hablando de candidatos, tenemos en toda la Provincia de Buenos Aires y en cada distrito. Lo que tenemos que ir haciendo, por supuesto, es que crezca el espacio. Pero no en cantidad, sino en calidad.



¿De dónde sale gente capacitada, con tiempo y vocación, que no haya tenido experiencia política previa?



Lo de los antecedentes políticos es una confusión respecto a lo que planteamos sobre la casta. La casta es la que quiere mantener el status quo. Cualquiera que se suma a nuestro espacio político, no quiere status quo y bienvenido sea. Nosotros recibimos gente y no preguntamos quién sos, quién fuiste. En nuestro espacio dominan las ideas porque es un espacio liberal. Cualquiera que viene se convierte automáticamente en liberal. Que puede ser alguien que se dio cuenta que las cosas funcionaban mal.



¿No es un valor entonces que no tenga experiencia previa en política?



Lo ideal es captar gente nueva, que no quiera venir para vivir de la política. Gente que crea en las transformaciones. Lo importante no son los nombres, ¡no! Son las ideas.



La política está muy personalizada. Milei es un claro ejemplo...



Lo tomo porque también yo puedo caer en la personalización de la política. Javier Milei que tiene una personalidad muy fuerte y se destaca en cualquier ámbito por su personalidad extrovertida. Pero por encima de eso se destacan sus ideas. Somos liberales. El resto de los políticos no sabemos qué son.



Si tuviera que repartir en porcentajes, ¿cuánto del fenómeno Milei responde a su costado histriónico, cuánto a sus ideas y cuánto a su reivindicación de lo privado?



Todo ese mix que acabás de decir vos, que no existe el uno sin el otro. Todo es parte de él: Ideas liberales, histrionismo, novedad, necesidad también. Pero todo siempre está basado en "algo diferente". Porque lo que sería "normal" en la Argentina, es que cada vez nos vaya peor.



¿No hay vuelta atrás en la pelea con José Luis Espert?

Fueron cuestiones estrategias electorales, que se dieron en su debido momento en la Ciudad y en la Provincia que eran distritos separados. Y después no hubo un diálogo que se haya retomado para ver si se hacían negociaciones para ver si se sumaba a La Libertad Avanza. Lo lógico sería que José Luis Espert salga a decir que Javier Milei es su candidato a presidente. Y no que Milei diga que es su candidato a Gobernador bonaerense es Espert. Yo no escuché nunca a Espert decir eso. La pregunta es más para Espert que para nosotros. El claro líder del liberalismo, hoy en la Argentina, es Javier Milei.

¿Espert nunca reconoció el liderazgo de Milei?



Yo no lo escuché. Si lo escucho, capaz te respondo otra cosa pero. Si vos no estás reconociendo al máximo líder de tu ideología en tu propio espacio, es difícil retomar una charla para ver si se puede sumar al espacio.



¿Si llegara ese reconocimiento se podrían reconciliar?



Habría que ver y profundizar charlas. Pero primero tiene que haber un reconocimiento hacia ese liderazgo de Javier Milei. Algo que hoy no está.



¿Usted va a ser el candidato a Jefe de Gobierno porteño del espacio de Milei?



La realidad es que siempre uno quiere crecer en política, quiere desarrollarse cuando empieza a recorrer este camino. La responsabilidad de uno es no cometer el error de lo que le criticamos a los políticos. No quiero estar más preocupado por ser candidato que por ser legislador. El año que viene se puede hablar, se puede ver. Uno siempre está predispuesto a hacer que el espacio crezca y a defender las ideas.

¿Hay alguna posibilidad de que haya un acuerdo con Juntos por el Cambio o está completamente descartado?



Está totalmente descartado. Es un proyecto que fracasó y no tiene sentido que hagamos un acuerdo ahí. Hay que ver qué es lo que deciden los "halcones", si deciden seguir acompañando a la gente del radicalismo y de la Coalición Cívica, si las "palomas" terminan ganado, o si se animan a venirse a La Libertad Avanza. No tiene sentido que hagamos un acuerdo con un espacio que fracasó.



¿Se siente cerca de figuras como Patricia Bullrich y Mauricio Macri?





Por sus declaraciones, a veces uno siente que están dispuestos a acompañar nuestras ideas. Lo lógico sería que estén con nosotros.



¿Coincide con esa idea de que la rebeldía ahora se volvió de derecha?



La rebeldía es de derecha. Creo que es una revolución que están haciendo los jóvenes que, durante la cuarentena, tomaron conocimiento de lo que era el liberalismo. Antes eran socialistas y comunistas porque querían ser rebeldes. Pero la cuarentena nos puso en el foco de atención. Nos dio una externalidad positiva. Con la computadora, youtube, las redes, ahora los jóvenes empiezan a ser liberales. Algo nuevo, porque históricamente nunca empezaban siendo liberales. Eso se invirtió.