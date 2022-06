Horacio Rodríguez Larreta desafió a Mauricio Macri y desembarcó con acto propio en el conurbano

La reunión estaba planificada hacía más de un mes, pero el equipo de Horacio Rodríguez Larreta decidió que no podía callarse frente a la sorpresiva presencia de Mauricio Macri en La Plata respaldando ayer a Cristian Ritondo como candidato a gobernador por el PRO y salió a desafiarlo.

Para hacerlo, aprovechó el encuentro con los referentes del partido de oposición en los municipios de la primera y tercera sección electoral que no están gobernados por Juntos por el Cambio (JxC), 30 municipios que representan el 56.38% del padrón electoral de la provincia de Buenos Aires.

En rigor se trató de un almuerzo que se concretó en Pilar, en el restaurante Tinto y Soda, donde después de analizar la coyuntura económica y política, además de la preocupante situación social bonaerense, arrancaron las preguntas. El primero que habló fue el candidato de Esteban Echeverría, Evert van Tooren, quien planteó la necesidad de mantener estos encuentros políticos más a menudo.

Pero al avanzar las preguntas el diálogo se fue haciendo más directo, hasta que finalmente Horacio Rodríguez Larreta planteó sin atajos que su candidato a gobernar la provincia de Buenos Aires era Diego Santilli, un planteo que aunque se daba por hecho, jamás había explicitado.

La ocasión sirvió para que el referente por La Matanza, el diputado Alejandro Finocchiaro, se sincerara. "Hay que calmar las ansiedades y no generar internas en los territorios", dijo el ex ministro de Educación de la Nación, y también de la provincia. Agregó que "yo creo que Santilli es un gran candidato, aunque personalmente apoyo a Ritondo, otro gran candidato". Algo similar, según trascendió, planteó Rubén Barabani, referente del PRO en el distrito de Ezeiza, donde actualmente es vicepresidente segundo del Concejo Deliberante.

Se trata de los representantes de 30 municipios que sumaron 48.7 por ciento de los votos que logró Juntos en las elecciones generales del 2021. De hecho, según las cuentas que el equipo de Rodríguez Larreta distribuyó en los medios, en los 17 distritos de la primera sección electoral, JxC cosechó un total de 851.224 votos y en los 13 de la tercera obtuvo un total de 844.729 votos.

Salvo Finochiaro y Barabani, más algunos dirigentes que no lo dijeron pero seguramente trabajan para posicionar a Ritondo, la mayoría avaló con su presencia la candidatura de Santilli. A saber, Martiniano Molina (Quilmes), Gastón Di Castelnuovo (Ituzaingó), Lucas Delfino (Hurlingham), Pablo Alaniz (Florencio Varela), el ya mencionado Van Tooren (Esteban Echeverría), Lucas Aparicio (San Miguel), Guillermo Viñuales (Lomas de Zamora), Guido Giana (Presidente Perón), Agustina Ciarletta (San Fernando), Héctor Griffini (Luján), Maxi Galucci (Avellaneda), Julián Amendolaggine (Berazategui), Noelia Ruiz (Mercedes), Camila Crescimbeni (Almirante Brown), Pablo Valerga (General Las Heras), Anabel Arboledas (Marcos Paz), Darío Kubar (General Rodríguez), Susana Ulloa (José C. Paz), Sebastián Neuspiller (Pilar), Rosalía Fucello (San Isidro), Ramiro Tagliaferro (Morón), Juan Furnari (Tigre), Aníbal Assef (Moreno) y David Zencich (Merlo). "De candidaturas presidenciales no se habló", aclararon a El Cronista varios de los presentes.

Según se informó, "previo al almuerzo, Rodríguez Larreta recorrió con el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y el candidato Neuspiller, la zona comercial de Pilar para hablar con vecinos y comerciantes". Y contaro que visitaron una empresa familiar especializada en desarrollo de productos plásticos para la industria cosmética que es pionaera en el desarrollo de soluciones con bioplásticos elaborados a partir de recursos renovables como la caña de azúcar.