Rodrigo de Loredo se quebró al hablar de la Ley Ómnibus y le dejó recomendaciones al Gobierno para aprobarla

A la salida del Congreso, el jefe de la bancada de la Unión Cívica Radical (UCR), Rodrigo De Loredo, se mostró emocionado al hablar de las "posibilidades" que entregaba la Ley Ómnibus al país y aseguró que ellos "son reformistas".

"Por ahí me siento un ingenuo, porque la verdad, nosotros somos reformistas, entonces eso significa que las reformas se suceden cuando uno las construye, y había una gran oportunidad, pero vienen los fundamentalismos de siempre y nos hunden como país", aseguró De Loredo entre lágrimas.

Ayer el bloque de la UCR votó dividido los distintos artículos que propuso el Gobierno en la llamada Ley Bases a pesar del acompañamiento casi pleno del jefe de bancada cordobés, el cual se mostró dialoguista con el Poder Ejecutivo.

De Loredo defendió la Ley Bases y cargó contra Llaryora

"Ahora empieza todo de cero, me quiebro por impotencia, por bronca", sostuvo el diputado a la salida del Congreso durante un dialogo que mantuvo con periodistas. Aún se desconoce cómo accionará el Gobierno tras el regreso a comisión de la Ley.

De Loredo le dejó recomendaciones al Gobierno de Milei

Tanto el jefe de bancada de la UCR como también Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Republicano Federal, fueron dos de las figuras que acompañaron al Ejecutivo para intentar sancionar la Ley Bases, algo que finalmente no se logró y el Gobierno denunció "traiciones" de los gobernadores.

"Nos sorprendió el retiro de la ley. Hay que lograr que las cosas pasen con un 'saber hacer', necesitas orden y gestión. El desorden es total. Les recomendé que la lógica del todo o nada sirve para las elecciones, pero no cambia las cosas, pero además que no se confíen de los gobernadores peronistas, por Llaryora en particular", apuntó sobre el gobernador de su provincia.



Revés para la Ley Ómnibus: cómo sigue su tratamiento tras el paso a comisiones, ¿es viable el plebiscito?

Ahora el Gobierno se encuentra en la disyuntiva de qué hacer con la Ley Ómnibus luego de que regresara a comisión: si negociar nuevamente para tratarla en las Cámaras, si dividirla como propusieron algunos de los diputados o hasta se esbozó la posibilidad de llamar a una consulta popular no vinculante.

"Ellos sabían que había votos del radicalismo que había cosas que no iban a acompañar. De mi bloque vos podes decir que Manes de una forma transparente está en desacuerdo, pero nuestro partido no se prestó al juego del toma y daca", cerró De Loredo en el día posterior a que se cayera la Ley.