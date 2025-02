Reunión con exportadores: la propuesta de "carry trade" del Gobierno y el futuro de la liquidación

A más de diez días del anuncio de la baja de retenciones para los principales seis granos exportados, la liquidación todavía no arranca.

Las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) se mantienen en niveles inferiores a los de los días previos al anuncio. La baja de retenciones obliga a liquidar el 95% de las divisas a los 15 días de declarar la venta.

Sin embargo, los productores consideran que los precios en pizarra no implican aún una ganancia del margen recuperado por la quita de derechos a la exportación.

Defender el superávit

El titular del ARCA, Juan Pazo, se reunió este martes con representantes del sector. Participaron el presidente del Consejo Agroindustrial, José Martins, el presidente de CIARA-CEC, Gustavo Idígoras, el tesorero de FAIM, Diego Cifarelli, de Acopio, Fernando Rivara y del sector avícola Joaquín de Grazia.

Según estimaciones del Consejo Industrial, la baja de retenciones permitirá alcanzar exportaciones por 98,1 millones de toneladas, con gran impulso en el primer semestre del año, período en el que estará vigente la medida. Esto implicará un aumento del 11% interanual.

Las exportaciones agroindustriales alcanzarían los u$s 47.954 millones, u$s 1.738 millones más que las estimaciones previas. El impulso lo darían los stocks acumulados.

Los representantes pidieron que se sostenga la medida en el tiempo e incluso que se profundice. De mantenerlas, desde el CAA estiman un incremento de entre 4 y 7 millones de toneladas adicionales y las exportaciones crecerían entre u$s 1.500 y u$s 2.400 millones.

Desde el sector indicaron que, ante este pedido, el Gobierno se mantiene firme en no modificar el vencimiento de la medida porque "la prioridad es el superávit", potenciado en el primer semestre.

Es importante entender que esta medida se da en medio de las negociaciones con el FMI, que mira con preocupación la acumulación de reservas ante el pedido del Gobierno de un nuevo desembolso por u$s11.000 millones.

Además, el vencimiento de la medida se superpone con el período electoral. De mantenerse el fin de la rebaja al 30 de junio, el Gobierno deberá anunciar la vuelta a los viejos aranceles para las exportaciones dos meses antes de las PASO (si es que se mantienen) y cuatro antes de las elecciones generales.

Por último, el campo aún atraviesa una situación de estrés hídrico que espera la llegada de lluvias para mejorar las proyecciones para la soja, que está en meses de definición.

Estos elementos sustentan la sospecha de que la medida llegó para quedarse, pero el Gobierno sostiene que no las eliminará a cualquier costo y que cuidar el superávit es una prioridad.

Que los productores hagan carry trade

"La gente no va a liquidar porque la baja de retenciones no se refleja en el precio de pizarra, no significa nada. El pequeño productor no tiene un grano de soja, ya lo vendió. Además, ayer tuvieron el sogazo de que el gasoil mayorista tuvo un aumento del 5%", explicó el exdirector de la Federación Agraria, Pedro Peretti.

La Mesa de Enlace, que se reunirá este jueves 6 con el ministro de Economía, Luis Caputo, le había planteado al Gobierno la necesidad de garantizar que la quita del arancel le llegue al productor.

Con esta preocupación sobre la mesa, desde el sector exportador aseguraron que la respuesta fue que el productor aproveche el carry trade, es decir, que tome ganancia a través de la tasa de interés que se ubica muy por encima del ritmo de devaluación, y que luego se vuelque al dólar.

Ajustar requisitos

Otro de los pedidos del sector fue el de flexibilizar los requisitos de elegibilidad para los que puedan recibir el beneficio de la baja de retenciones.

Aseguraron que la obligación de liquidación se vuelve de difícil cumplimiento para las empresas nacionales con bajo acceso al financiamiento internacional. Esto permitiría acceder a los fondos de manera anticipada.

Además, pidieron incluir en el programa a los productos derivados de bovinos, aviares, nutrición animal y pesca.

Por último, trataron la evasión impositiva que "genera competencia desleal, afectando la competitividad y la recaudación".