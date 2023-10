Resultados Elecciones 2023: dónde consultar quien ganó en cada municipio en la provincia de Buenos Aires

Este domingo 22 de octubre se celebran las Elecciones Generales 2023 en todo el país, por lo que más de 35 millones de ciudadanos argentinos están convocados para elegir al próximo presidente del país.

En esta elección, participarán cinco candidatos que sacaron más de 1,5% de los votos en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Ya votaron Sergio Massa, Javier Milei y Patricia Bullrich

Resultados Elecciones 2023: los datos de boca de urna y quién va ganando

Según explicó el titular de la Dirección Nacional Electoral, Marcos Schiavi, los primeros resultados de las elecciones generales se divulgarán a partir de las 22.

"Tenemos el mismo desafío que en las PASO, que es tener los resultados lo antes posible. Vamos a esperar tener un resultado que esté consolidado y que sea representativo, en un horario semejante al de las PASO, alrededor de las 22 horas", señaló el funcionario.

Este domingo 22 de octubre se celebran las elecciones generales en todo el país, por lo que los argentinos están convocados a ir a las urnas a elegir al próximo presidente de la Nación. (Imagen: archivo)

Elecciones 2023: dónde consultar los resultados por municipio en la provincia de buenos aires

Los resultados preliminares de las elecciones generales que se están llevando a cabo hoy serán publicados en el sitio web oficial www.resultados.gob.ar. Tal como anunció Schiavi, se espera que los primeros resultados estén disponibles después de las 22 horas.

Asimismo, explicó que tanto en distritos como la ciudad y la provincia de Buenos Aires " la carga será más lenta porque tienen el doble de categorías que escrutar, lo que impacta en la carga de datos".

Elecciones 2023: ¿a qué hora termina la veda y cuándo se puede comprar alcohol?

Elecciones 2023: ¿se puede votar si tengo una multa pendiente?

Los resultados en la noche del domingo también podrán seguirse por la aplicación para celular Elecciones Argentina 2023.

El escrutinio provisional llevado a cabo por el Poder Ejecutivo el domingo por la noche no tiene validez legal y se realiza exclusivamente con el propósito de "informar a la ciudadanía". La tarea de realizar el escrutinio definitivo recae en la Justicia Nacional Electoral, comenzando 48 horas después de la conclusión de las elecciones.

¿Dónde voto en las elecciones nacionales 2023?

Los argentinos tendrán la posibilidad consultar el lugar de votación en las elecciones presidenciales. No obstante, las personas que no estén en el padrón electoral, no podrán ejercer su derecho al voto .

Por lo tanto, para corroborar dónde voto, es necesario seguir una serie de pasos: