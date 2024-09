Reforma jubilatoria: López Murphy anticipó que pasará en el Congreso si Milei ejerce un veto total a la ley

El diputado Ricardo López Murphy se refirió al inminente veto presidencial al proyecto de movilidad jubilatoria, que fue sancionado por el Senado la semana pasada. En el programa "Si pasa, pasa" de Radio Rivadavia, López Murphy expresó su preocupación por la posibilidad de que el presidente Javier Milei vete la ley en su totalidad. El veto será oficializado en el Boletín Oficial mañana lunes, según lo informado por fuentes gubernamentales.



De hecho, como informó El Cronista, el presidente Javier Milei firmó este viernes por la noche el veto al proyecto de movilidad jubilatoria, siendo la primera vez que utiliza este recurso desde que asumió la presidencia. Antes de tomar esta decisión, Milei reunió a dirigentes oficialistas y diputados aliados en la Casa Rosada, en un encuentro clave para definir la estrategia legislativa en caso de que el Congreso decida insistir en la reforma previsional. El decreto que oficializa el veto fue pospuesto hasta el lunes para dar tiempo a una redacción final que refleje adecuadamente las intenciones del Ejecutivo.

López Murphy destacó que, si bien no ha visto el texto final del veto, considera que un veto total sería un error estratégico. "Si el veto es total, el Congreso va a revertir la decisión presidencial", afirmó, subrayando que este escenario podría generar un conflicto institucional entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Según el diputado, este conflicto podría ser evitable si el veto fuera parcial, permitiendo corregir algunos errores en el proyecto y dificultando que la oposición reúna los dos tercios necesarios en ambas cámaras para insistir en la sanción original de la ley. "Si el veto fuera parcial, sería difícil revertirlo", comentó.

El economista también hizo hincapié en los problemas estructurales del sistema previsional, que considera de una magnitud tal que no se pueden ignorar. Criticó que estos problemas no hayan sido abordados durante los primeros meses del gobierno de Milei, señalando que "ninguno de los otros problemas son solucionables" si no se enfrenta primero la cuestión previsional.

Durante el encuentro en la Casa Rosada, el presidente Milei explicó la decisión del veto a los principales líderes de bloque aliados del Gobierno, en un intento por asegurar el apoyo en caso de que el Congreso decida insistir en la reforma previsional. Entre los asistentes se encontraban figuras clave del oficialismo, así como representantes de partidos aliados como el PRO, el MID y La Libertad Avanza (LLA).

López Murphy expresó su desacuerdo con lo que considera privilegios y escándalos dentro del sistema, como las "pensiones extravagantes e injuriosas" que reciben algunos exfuncionarios, como la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A su juicio, el debate sobre la movilidad jubilatoria ha sacado a la luz la necesidad de realizar ajustes en el sistema, pero advirtió que un veto total al proyecto podría desviar la discusión hacia un conflicto de orden institucional.

López Murphy finalizó sus declaraciones haciendo un llamado a la sensatez, esperando que el veto no conduzca a un conflicto que podría afectar tanto al Congreso como al Senado, y por extensión, a la estabilidad institucional del país.