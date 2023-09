¿Jornada laboral de 6 u 8 horas? El oficialismo reflota en el Congreso cambios claves para las empresas

En clave electoral, el oficialismo reflota el debate por la reducción de la jornada laboral. Mañana, con la presencia de invitados, la Cámara de Diputados inicia su debate en la comisión de Legislación del Trabajo. El asunto se vuelve a poner sobre la mesa en medio de una serie de medidas impulsadas por el Poder Ejecutivo que apuntan a beneficiar a los trabajadores en relación de dependencia , como el de la eliminación de Ganancias para los trabajadores de la cuarta categoría, que podría convertirse en ley este jueves en el Senado.

En los casi cuatro años que lleva de Gobierno, ya sea desde el Poder Ejecutivo o desde el Legislativo, Unión por la Patria viene amagando con que avanzará con una reforma de la Ley de Contrato de Trabajo para reducir la jornada laboral.

Pero el debate jamás se concreta: apenas hubo una reunión de los asesores que integran la comisión de Legislación del Trabajo. Al filo de las elecciones del 22 de octubre , esa comisión, que lidera la oficialista Vanesa Siley , pondrá en marcha el debate mañana, a partir de las 13, con una serie de proyectos sobre la mesa.

El encuentro será netamente informativo (no se firmará ningún dictamen) y contará con la presencia de "representantes gremiales y especialistas en la materia" cuyos nombres, por ahora, no trascendieron.

En la convocatoria a la reunión se pondrán a la vista siete proyectos de ley. De ellos, cinco tienen como autores a diputados del oficialismo. Los otros dos restantes son de Nicolás del Caño (FIT) y de Enrique Estévez (Partido Socialista).

Reducción de jornada laboral: los proyectos sobresalientes

Uno de los proyectos impulsados por el oficialismo es el del líder de la CTA Hugo Yasky , que propone una semana laboral de cuatro días. El texto del sindicalista allegado a la vicepresidenta Cristina Kirchner establece que la jornada laboral no podrá exceder las ocho horas diarias o cuarenta horas semanales .

"De acuerdo a la OIT, los horarios largos o que no permiten tener vida social son, entre otros, un factor de riesgo psicosocial", es uno de los fundamentos que acompañan al proyecto de ley del secretario general de la CTA.

Entre los fundamentos que acompañan al texto se afirma que "la reducción de la jornada laboral implica un aumento de los beneficios para el sector empleador que verá incrementada la productividad marginal del trabajo a partir de la reducción de la jornada laboral".

Entre sus argumentos, Yasky plantea que la reducción de la jornada laboral "aumentará la producción por trabajador/a, permitiendo un aumento de la rentabilidad empresarial". La iniciativa fue presentada el año pasado.

El dirigente de La Bancaria es autor de uno de los proyectos que se analizarán en comisión.

Otro texto que apunta a reducir la jornada laboral es el impulsado por la dirigente de la Asociación Bancaria, Claudia Ormaechea , que impulsa una jornada laboral de un máximo de seis horas diarias, y un tope de 36 horas semanales . Entre los fundamentos del proyecto de Ormaechea se destaca la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, a pesar de la alta carga horaria.

Un tercer proyecto oficialista que prevé la reducción de la jornada de trabajo es el del secretario General de La Bancaria, Sergio Palazzo . En sintonía con el de Ormaechea, plantea que la duración de la jornada no podrá exceder las seis horas diarias o las 36 semanales. Y la jornada no podrá exceder las ocho horas en tanto la jornada semanal no exceda de cuatro días de trabajo.

El impulsado por el socialismo también establece que la jornada laboral no exceda las 36 horas semanales mientras que el del FIT habla de un máximo de seis horas diarias y 30 semanales.



Reducción de la jornada laboral: la postura del Ejecutivo

En más de una oportunidad, la ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos , se expresó en favor del avance de una ley que reduzca la jornada laboral. "Es una propuesta que en su momento nosotros desde el Ministerio del Trabajo respaldamos", dijo días atrás en diálogo con Radio 10.

En más de una ocasión, la ministra de Trabajo se expresó a favor de reducir la jornada laboral.

"Argentina ha quedado muy retrasada al establecer todavía desde la década del treinta, 48 horas de jornada laboral", planteó en esa oportunidad.

Asimismo, opinó que la implementación de esta política debería aplicarse a través de una estrategia "escalonada". "Si progresivamente pasáramos de 48 a 44 y de 44 a 40, por lo menos avanzaríamos en algo en dónde la Argentina tiene un retroceso muy importante", explicó.