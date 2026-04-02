La modificación es parte del plan gradual establecido por la Ley 2101 de 2021, cuyo objetivo es optimizar la calidad de vida de los trabajadores, equilibrar su vida personal y profesional, así como aumentar los niveles de productividad en el país. El Gobierno Nacional ha especificado los cambios fundamentales en la jornada laboral que afectarán a miles de trabajadores en Colombia. Desde este año, la normativa exigirá a todas las empresas del sector privado reducir la carga semanal a 42 horas, sin alterar el salario ni los beneficios previamente establecidos. A partir de la fecha indicada, todas las compañías deberán reestructurar sus horarios y turnos para adaptarse al nuevo límite legal. La nueva etapa de esta reforma comenzará a aplicarse desde el próximo 15 de julio. A partir de este día, todas las empresas están obligadas a modificar los horarios de sus trabajadores para cumplir con el límite legal de 42 horas semanales. Este ajuste no es aislado: sigue un cronograma progresivo que inició en 2023, cuando la jornada máxima pasó de 48 a 47 horas. En 2024 descendió a 46 horas y en 2026 alcanzará su meta definitiva: 42 horas semanales, sin disminución salarial. Las organizaciones deben implementar esta reducción sin recortar el sueldo de los empleados ni modificar sus prestaciones sociales. El objetivo es que la transición sea justa y no implique una pérdida económica para los trabajadores. Para garantizar su cumplimiento, el Ministerio de Trabajo llevará a cabo la supervisión de la implementación de la medida. Las empresas que no realicen los ajustes pertinentes o que vulneren los derechos laborales podrían enfrentar sanciones. La Ley 2101 de 2021 fue sancionada con el propósito de reducir de forma progresiva la jornada laboral en Colombia, disminuyendo de 48 a 42 horas semanales. Su implementación se llevará a cabo de manera escalonada y no conlleva alteraciones en el salario base ni en los derechos previamente establecidos. Este ajuste no abarca al sector público ni altera las disposiciones relacionadas con horas extras, turnos especiales o jornadas flexibles que hayan sido acordadas con anterioridad. Una de las inquietudes más comunes entre los empleados es si la reducción de la jornada laboral influye en el tiempo asignado para el almuerzo. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, este periodo de descanso no será modificado. Los trabajadores conservarán el derecho a un mínimo de una hora para alimentarse y recuperarse durante el día. Este espacio, regulado por el Código Sustantivo del Trabajo, seguirá sin contarse dentro de las horas laborales efectivas. En otras palabras, aunque la jornada llegue a 42 horas semanales en 2026, el almuerzo continuará siendo un tiempo adicional y no remunerado dentro del horario laboral.