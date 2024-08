Redrado le puso número a la inflación de julio y dejó una advertencia por la "emisión cero"

En la previa de la inflación de julio, que se conocerá este miércoles, Martín Redrado le puso número al índice que difundirá el INDEC y analizó también la nueva estrategia del Gobierno de "emisión cero".

"Va a estar un poco por debajo del 4%", aseguró el economista en diálogo con Canal 26.. Pero agregó: "No obstante, falta certidumbre en materia de reducción de la tasa de inflación: acá hay un enfoque fiscal muy serio, muy contundente, muy convencido; pero el enfoque monetario no está muy claro".

El economista se mostró crítico del marco monetario que definió el Banco Central (BCRA) a fines de julio.

""Dice cosas que no quedan muy claras como, por ejemplo, que la cantidad de dinero va a quedar fija en el mes de abril. Esto da un margen muy importante de emisión monetaria. A mi juicio, hay que darle mayor certidumbre a la política monetaria para poder seguir en la reducción de la tasa de inflación".

Los dos desafíos que tiene el Gobierno según Redrado

Para Redrado, la baja de la inflación está atada a que la Argentina vuelva a crecer y eso se logra con inversión.

"En ese camino el Gobierno tiene dos desafíos. El primero, central, es generar más dólares, uno de los puntos es el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que todavía no está reglamentado. El otro es levantar el cepo: si no tenés un solo típo de cambio, no hay incentivo que valga", expresó.

Y concluyó: "Resolver el problema del cepo cambiario es insustituible para poder empezar a crecer y crecer de manera sostenible".

Qué inflación esperan las consultoras para julio

Las consultoras que informan sus proyecciones al Banco Central calcularon que el costo de vida se ubicó en el 3,9% en julio según informó el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).

En el caso de C&T Asociados, proyectó una variación de 4,4% para julio, mientras que para Analytica, también el costo de vida de julio habría rondado el 4%, levemente por debajo.

"Después de un junio donde la actualización de tarifas contribuyó a acelerar la nominalidad, en julio la prioridad volvió a ser la inflación, dejándose de lado la actualización de tarifas y aumentando el impuesto a los combustibles en una cuantía inferior a la estipulada en un primer momento", añadieron desde la consultora EcoGo.

En el caso ACM, la estimación del costo de vida de julio ronda el 4,2%, por lo que los precios no lograrían romper el piso al que apuntó el Gobierno para el séptimo mes del año.

Por el contrario, para Libertad y Progreso, los precios subieron 3,9% promedio en julio y el Poder Ejecutivo tendría razones para festejar una nueva baja en la inercia inflacionaria.

Y para el estudio de Orlando Ferreres y Asociados, se ubicó apenas por debajo del 4%. En cambio, el equipo económico del centro del CESO proyectó entre 4% y 4,5% durante julio, lo que daría números similares a los de los últimos dos meses.