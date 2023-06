Recrudece la interna del Frente de Todos: la dura crítica a Wado de Pedro por su posible candidatura 

El comienzo de la campaña de Eduardo Wado de Pedro como precandidato del Frente de Todos tiene su primer crítico dentro de la coalición gobernante y proviene del costado albertista: Aníbal Fernández apuntó contra el ministro del Interior y reveló para quién será su voto.

"Creo que el elegido para pelear va a ser Scioli, que hace la diferencia, porque tiene las posibilidades y el arrastre de su propia figura. Los demás tienen que hacer su historia de la forma que crean, no es mi interés. Estoy convencido de que Scioli gana la interna", sostuvo Aníbal en declaraciones a Radio 10.



El ministro de Seguridad se mostró siempre muy cerca de Alberto Fernández desde su llegada al gabinete nacional y ahora salió a bancar a uno de los candidatos que salieron del entorno presidencial como es Daniel Scioli además de la postulación de Agustín Rossi.

"Si yo tuviera que hablar específicamente de una definición de lo que pueda significar una PASO, debieran ser todos los que se les ocurra", opinó sobre unas posibles Primarias en el Frente de Todos, pero aclaró que "la realidad es que, por respeto al electorado, debieran ser aquellos que pueden dar la estatura. Y en eso debieran ser dos, como mucho".



Las primeras críticas a Wado De Pedro

El ministro histórico del kirchnerismo y actual encargado de la cartera de Seguridad fue el primero en apuntar contra el candidato que parece haber elegido la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y en ponerse en la vereda de enfrente dentro de la interna.

"Wado nunca gobernó nada, no se puede tener la misma mirada que con Axel Kicillof", sostuvo Aníbal para fijar postura de cara a las PASO, opinión que también mantuvo en el territorio bonaerense: donde consideró que "Victoria Tolosa Paz en la provincia de Buenos Aires puede dar una pelea excelente".



El ministro también analizó el panorama político y se permitió discernir con la vicepresidenta: "Lo veo absolutamente competitivo al FdT. En la Argentina hay dos segmentos, no estoy de acuerdo con lo que dijo Cristina de que había tres tercios. Habrá tres manifestaciones políticas, pero la verdad es que hay una que representa al peronismo fundamentalmente y todos los partidos que formamos parte del FdT (...) y otros que tienen otras visiones. Yo no me ocupo de ellos".



Por último, a Aníbal le consultaron si él se sumaría a una campaña presidencial: "No. Yo soy un león herbívoro, no estoy para estas cosas. Ya está. Todo lo que pude dar, lo di. Menos presidente y gobernador, fui todo lo que podía ser. Fui ministro de cuatro presidentes. No estoy para eso, no tengo la vocación".