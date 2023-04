¿Quién es Sergio Berni? El ministro que fue golpeado en medio de una protesta de colectiveros

El asesinato de Daniel Barrientos, un chofer de la línea 620 de colectivos, llevó a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a anunciar un paro colectivos en la zona oeste del conurbano bonaerense. La medida de fuerza se sumó a un corte en la General Paz, en reclamo por el resguardo de los trabajadores.



En este marco, Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, acudió al lugar de la protesta y fue recibido con insultos, piedrazos y golpes por parte de los colectiveros.

"Estoy acá porque sé lo que están pasando todos los días. No hay nadie que venga a poner la cara, yo estoy acá y me banco lo que sea, pero sino hablamos no vamos a solucionar nada", dijo el funcionario, en medio de la protesta.



No obstante, los incidentes no cesaron y las fuerzas de seguridad debieron evacuar a Sergio Berni del lugar, con un casco y en un auto blindado, tras sufrir una herida cortante en el rostro.

¿Quién es Sergio Berni?



Sergio Berni es el ministro de Seguridad bonaerense, quien asumió su nuevo cargo en diciembre de 2019. Anteriormente, ejerció como viceministro de Seguridad nacional, entre 2012 y 2015.

Berni tiene 61 años e inició su formación como médico cirujano en el Ejército Argentino. Al correr de su profesión militar, asumió como teniente coronel, se formó como abogado y continuó su carrera en el marco político de la mano del ex presidente, Néstor Kirchner.

Durante su trayectoria, se desempeñó en el Ministerio de Desarrollo Social, durante la gestión de Alicia Kirchner; fue segundo senador bonaerense, en 2011; y un año más tarde, fue designado como el secretario de Seguridad de la Nación, por la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

¿Qué pasó con Sergio Berni?



En la madrugada de este lunes, un colectivero fue asesinado durante un intento de robo. El hecho ocurrió luego de que dos ladrones y un policía a bordo de la unidad comenzarán un tiroteo. Una de las balas hirió en el pecho a la víctima.

Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

En este marco, Berni asistió a la manifestación que se llevaba a cabo en la avenida General Paz, a la altura de Lomas del Mirador, y fue agredido por los colectiveros. Luego de 20 de discusiones, debió ser escoltado por la Policía.

"Si no entendiera la bronca de los colectiveros, no estaría acá. Yo no salgo corriendo como todos los demás. Vengo, pongo la cara, todo lo que hay que poner, y de acá no me muevo hasta que hable con ellos y pueda entender con ellos cómo podemos avanzar", sostuvo el ministro, tras los ataques.

En el marco de los incidentes ocurrido en La Matanza, el director del SAME, Albero Crescenti indicó que hay al menos 7 heridos con politraumatismos diversos y uno con una fractura de mano.