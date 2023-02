Quién es quién en el equipo de Hernán Lacunza que acompaña a Horacio Rodríguez Larreta, con la vuelta de un "tapado"

Si Horacio Rodríguez Larreta es (ahora formalmente) precandidato a presidente del Pro dentro de Juntos por el Cambio, Hernán Lacunza vendría a ser su protoministro de Economía. La foto que "oficializó" el vínculo estrecho entre el jefe de Gobierno y el economista, que viene de hace un par de años, mostró otras caras.

Pero no todas las segundas y terceras líneas que integran las alas técnicas del Pro quieren aparecer "pegados" a un solo presidenciable .

Lacunza conformó un equipo con varios exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri. Uno de ellos se mantiene lejos de los flashes: Guido Sandleris. El expresidente del Banco Central en el último tramo de gobierno de Cambiemos es una especie de outsider con algo de vuelo propio, pero orbita en el "planeta Lacunza".

Un economista que participó de un sinfín de reuniones de la Fundación Pensar sostiene que a Sandleris le gustaría ser un referente per se. Su gestión en el tramo más recesivo de la gestión Macri le quitó fuerza política.

Guido Sandleris integra el equipo de Hernán Lacunza, lejos de los flashes.

Sandleris no es el único ex BCRA alineado con Lacunza. Gustavo Cañonero, ex vicepresidente del Banco durante esa gestión, entre julio de 2018 y el final del mandato de Macri, también integra la mesa chica. Actual director de CMF Asset Management, tuvo una larga trayectoria en el Deutsche Bank como referente de mercados emergentes.

Sandleris y Cañonero fueron los guardianes de la durísima política monetaria que había acordado Nicolás Dujovne con el FMI cuando se amplió el crédito, en septiembre de 2018. El gerente general de ese periodo, Nicolás Gadano, es el especialista en política energética que acompaña a Lacunza por fuera de la estructura de Pensar.

Hay un cuarto ex BCRA en el equipo de Lacunza: Lucas Llach, que fue vicepresidente de Federico Sturzenegger y luego pasó al Banco Nación. Llach -uno de los impulsores de los medios de pago electrónicos en aquel momento- tuvo un puesto destacado en el primer tramo de la política cambiaria del Central.

En ese momento combinó la salida del cepo de 2015 con tasas altas, apertura de las inversiones en Lebac al público minorista y liberalización total de los controles cambiarios . Es algo que Lacunza criticó varias veces, sobre todo desde que asumió como ministro en el último tramo de la presidencia de Macri. Como contó El Cronista, Lacunza piensa, ahora, en un desarme del cepo más gradual y sin eliminación de controles macroprudenciales.

El frente fiscal

Lacunza y su equipo creen que deben converger al equilibrio fiscal rápido, con un ajuste del gasto más profundo que el que marca el acuerdo con el FMI.

El frente fiscal lo cubren Milagros Gismondi y Rodrigo Pena. Gismondi acompañó a Lacunza en el Ministerio de Hacienda bonaerense y en sus meses como ministro de la Nación, como jefa de Gabinete. Pena también auditó las cuentas públicas durante la gestión de Dujovne. Mucho antes había formado parte del grupo de economistas que acompañó a Martín Lousteau en Economía. Fue su jefe de Gabinete, además de socio de la consultora LCG.

Gismondi integra la mesa de "Desarrollo Humano" de Pensar, desde donde se bosquejan proyectos de reforma laboral. También es la referenta económica del Pro para la provincia de Buenos Aires. Desde ese lugar, compartió reuniones y actos con los precandidatos a gobernador de la fuerza Diego Santilli y Cristian Ritondo, alineado con Patricia Bullrich en este juego de tronos.



Ese equilibrio entre unos y otros es algo que comienza a verse con más nitidez. Algunos prefieren evitar las fotos para no tener que dar explicaciones. Otros deben darlas. Le pasó a Ricardo Negri, el referente de política agropecuaria de Pensar. El exsecretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la gestión de Ricardo Buryaile en Agricultura apareció junto a Rodríguez Larreta en la foto de equipo, pero se cuida de hablar con unos y otros.

El sector financiero

Los otros dos nombres cercanos a Lacunza son el consultor Luis Secco, director de Perspectivas (y con paso por el Banco Nación en la gestión de Carlos Melconian) y Andrés Borenstein (Econviews).

A ellos se suman, ocasionalmente, otros exfuncionarios de la gestión de Macri: el exsecretario de Finanzas Santiago Bausili (hoy en Anker, la consultora financiera de Luis "Toto" Caputo), el exsecretario de Industria Martín Etchegoyen y el extitular de la AFIP Leandro Cuccioli, que volvió a radicarse en el exterior y no transmite ganas de volver.