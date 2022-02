Quién es el dirigente de Derechos Humanos que insultó y golpeó a una mujer

El presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, José Ernesto Schulman, justificó la agresión que generó a una empleada de una empresa de colectivos por una demora del servicio en la Terminal de Micros de la localidad bonaerense de Santa Clara del Mar, al remarcar que "pasaron muchas horas de espera" y eso lo "desencajó".

En el video que se viralizó, Schulman insulta y golpea a la mujer y posteriormente, mantiene un fuerte cruce con otro trabajador.

"¿De qué te reís, pelotuda? Hija de puta", la interpeló enfurecido el dirigente de Derechos Humanos, mientras pasaba al otro lado del mostrador, donde la empleada agredida estaba junto a una compañera, para darle una cachetada y continuar con los insultos.

En las imágenes, se ve que la mujer, ante la agresión se para y le pide que se retire de la oficina hasta que llega otro hombre al que Schulman intenta explicarle que "hace tres horas que esta pendeja se me está cagando de risa diciendo que el colectivo ya viene".

"Yo puedo hacerlas meter en cana", amenazó el dirigente afín al kirchnerismo en otro momento del video.

El descargo de Schulman

A raíz de las repercusiones y pedidos de renuncia, el dirigente realizó un descargo desde su cuenta de Facebook en el que atribuyó su malestar a una patología que padece y a la las horas de demora que, según explicó, le produjeron "mucho dolor".

"Como muches saben, soy discapacitado motriz y pasaron muchas horas de espera de un micro para regresar, que me produjeron un enorme dolor y me desencajaron. Eso fue lo que verdaderamente ocurrió", se justificó Schulman, tras haber sido captado dándole una bofetada a la joven.

En el mensaje, el activista asegura haber llevado adelante "una conducta reprochable" que "no tiene justificativo", y destaca haber mantenido un diálogo con la empleada tras el episodio.

El pedido de disculpas apareció tras la escalada en las redes sociales por tratarse de un intento de justificación a amenazas y a un accionar violento que protagonizó ante una empleada.

La publicación completa es la siguiente:

"A mis compañeres. Pido públicamente disculpas por haber llevado adelante una conducta reprochable, en una terminal de ómnibus. Soy consciente de que mi comportamiento con una trabajadora fue inaceptable y nada lo justifica.

"Como muches saben, soy discapacitado motriz y pasaron muchas horas de espera de un micro para regresar, que me produjeron un enorme dolor y me desencajaron. Eso fue verdaderamente lo que me ocurrió.

"Me arrepiento mucho de estas acciones, contrarias a mis convicciones y así se lo hice saber a la trabajadora. Jose Schulman", escribió.

Quién es Schulman

José Ernesto Schulman es el presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, militante kirchnerista y defensor de la libertad de Milagro Sala, la líder de la organización Tupac Amaru

En una de sus últimas apariciones públicas, Schulman se manifestó en favor de la realización de la marcha del 1F que sectores kirchneristas convocaron contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Desde su cuenta de Facebook explicó que esa movilización se hizo con el objetivo de plantear "una mirada antimperialista sobre el lawfare y el máximo tribunal".