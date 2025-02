Quebrantos: la "mala redacción" del proyecto que genera más problemas a las empresas

En esta noticia Letra chica

Nuevo escenario

A pesar del llamado a sesiones extraordinarias desde el 20 de enero pasado, el Congreso comenzó a activarse esta semana y el único proyecto en materia de impuestos que envió el Gobierno no se aprobaría. La denuncia de la oposición dialoguista y cómo deja paradas a las empresas.

El proyecto de Ley sobre Compensación e Índice de Actualización de que Quebrantos, que pretende ajustarlos por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y desconoce la reforma que se aprobó con Mauricio Macri, no contaría con los votos.

Y la causa sería el contenido del proyecto que envió el oficialismo a la mesa de entrada de la Cámara de Diputados. "La redacción no esta bien", afirmó una fuente que participa de primera mano en las negociaciones con el Gobierno a El Cronista.

Siendo esta una de las críticas que llevó el presidente de bloque Propuesta Republicana (PRO), Cristian Ritondo al encuentro con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, del que también participó Rodrigo de Loredo por la Unión Cívica Radical (UCR).

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Según pudo reconstruir este medio, frente al comentario no hubo objeciones ni resistencia. "Viene para atrás porque ni el Gobierno tiene intenciones de impulsarlo", comentaron. Frente a la consulta de este medio, a fuentes oficiales de la Jefatura de Gabinete no dieron presiones del estado de las negociaciones.

El proyecto de quebrantos que generó críticas entre los tributaristas quienes aseguraban que ya existe un mecanismo de actualización. "Más allá de lo que diga el proyecto de ley, se ajustaban por el Índice de Precios Mayoristas (IPIM)", afirmó el CEO de CDS Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez.

Así, sostuvo, lo que busca hacer el Gobierno es rectificar el reciente dictamen de la Dirección Nacional de Impuestos (DNI) como también de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de que no eran actualizables, desconociendo la Ley 27.430 de que se sancionó durante la gestión de Cambiemos.

Una postura con la que coincidió el socio del Departamento de Impuestos de Lisicki, Litvin & Asociados, Martín Caranta para quien por el mecanismo que actualización que se plantea tanto para atrás como adelante y la condición busca sumar ingresos.

"Plantean que los quebrantos nuevos se ajusten por la inflación minorista, con la confianza de que no va a seguir desacelerando y por ende va a tener un impacto bajo en la recaudación. Y los viejos por la del 2024, que fue la que logró controlar", destacó.

Pero la principal fuente de ingresos vendría por el "ponete al día" que plantea el Gobierno. "La condición general es que no hayas actualizado la liquidación del impuesto a las Ganancias, pero para quienes lo hicieron le dan la posibilidad de acceder a un plan de facilidades de pago", agregó.

Ante este nuevo escenario en donde no estarían los votos para la aprobación del proyecto, Caranta remarcó que prevale la postura de la DNI a cargo de la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, funcionaria de la gestión anterior que aún permanece en el cargo.

"Si el proyecto no se concreta, va a quedar la opinión de la DNI de que la Ley vigente no permite la actualización de los quebrantos, pero no se condiciona el ajuste de los futuros y en caso de ARCA no esté de acuerdo se litiga", afirmó.

Entre los puntos más cuestionables, destacó que en caso de la presentación un nuevo proyecto se tendría modificar la condición de que para actualizar quebrantos a partir del año fiscal 2025 no se deben haber ajustado en el pasado.